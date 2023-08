Gold Royalty schließt Erwerb einer bestehenden Lizenzgebühr für die produzierende Kupfer-Silber-Mine Cozamin ab

Vancouver, British Columbia - 30. August 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... - freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 31. Juli 2023 den indirekten Erwerb einer 1,0 %-Nettoschmelzlizenzgebühr (die "Lizenzgebühr") für Teile der Kupfer-Silber-Mine Cozamin in Zacatecas, Mexiko, von Endeavour Silver Corp. und dessen Tochtergesellschaft ("Endeavour") abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Transaktion erwarb Gold Royalty indirekt die Lizenzgebühr für 7,5 Millionen US$ in bar.

Cozamin ist eine produzierende Mine, die von Capstone Copper Corp. betrieben wird. Die Lizenzgebühr gilt für zwei Konzessionen (Calicanto und Vicochea). Gold Royalty erhielt die Option, eine 1 %ige NSR-Lizenzgebühr für fünf weitere Konzessionen zu erwerben, falls Endeavour in Zukunft solche Lizenzgebühren gewährt werden. Gemäß dieser Option kann Gold Royalty diese zusätzlichen Lizenzgebühren, vorbehaltlich bestehender Vorkaufsrechte, im Austausch für 300.000 US$ im Falle der Mise-Konzession und für 50.000 US$ im Falle jeder anderen Konzession erwerben. Dieses Optionsentgelt kann nach Wahl von Gold Royalty durch die Emission von Stammaktien des Unternehmens beglichen werden.

Wie am 31. Juli 2023 bekannt gegeben wurde, hat das Board of Directors des Unternehmens die Dividendenausschüttung im Rahmen seines Dividendenprogramms in Verbindung mit dem Abschluss der Cozamin-Lizenzgebührenübernahme ausgesetzt, um das Kapital auf die Umsetzung seiner strategischen Priorität zu konzentrieren, nämlich die Steigerung des Cashflows und des Nettoinventarwerts pro Aktie durch wertsteigernde Übernahmen.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold ausgerichtete Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.