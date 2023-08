Nach einer langen Verzögerung aufgrund der gewaltigen Waldbrände in Kanada hatte zuletzt der Rohstoffriese Rio Tinto die Exploration im kanadischen Lithium-Hotspot, der Region James Bay, aufgenommen (Wir berichteten). Doch auch kleinere Branchen-Player wie Arctic Fox Lithium Corp. (CSE AFX / WKN A3D7WN) machen sich bereit, ihre Lithiumliegenschaften endlich genauer zu erkunden.

Wie Arctic Fox Lithium jetzt nämlich meldet, hat man sich die Dienste der Experten von XEOS Imaging gesichert. Diese sollen eine so genannte LiDAR-Untersuchung (Light Detection and Ranging) über den Projekten Kana Lake, Delta Lake und Pontax North in der Region James Bay (Québec) fliegen.

Die von XEOS eingesetzte LiDAR-Technologie erlaubt es einem topografischen Laser, die 3D-Position der Bodenoberfläche und von Objekten am Boden genau zu bestimmen. XEOS wird die Untersuchung über dem gesamten Gebiet durchführen, das Arctic Fox in James Bay kontrolliert, sobald das Wetter es erlaubt.

Harry Chew, CEO von Artic Fox, erläuterte dazu, dass das Zusammenspiel der LiDAR-Daten sowie der Daten, die man Anfang 2023 von Noranda Royalties erhalten habe, es den Teams auf dem Projektgebiet erlauben werde, klare, präzise Bilder von der Ausdehnung der Aufschlüsse auf den Liegenschaften zu erhalten. Auch andere geologische Merkmale wie Strukturen sowie möglichweise Pegmatite sollen so besser zu identifizieren sein, hofft er. Auf jeden Fall können die Teams von Artic Fox sich nach Erhalt der LiDAR-Daten auf die aussichtsreichsten Gebiete konzentrieren.

