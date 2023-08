Studie Schöne neue Versicherungswelt nur für die, die sich wandeln (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Hoher Transformationsdruck hält die

Versicherungsbranche weiter in Atem. Die neue Studie "Vision Versicherungen 2030

- ein Blick auf die bisherige Entwicklung" der Management- und

Technologieberatung BearingPoint und des Handelsblatt Research Institute (HRI)

unterstreicht den enormen Handlungs- und Veränderungsdruck im

Versicherungsmarkt, der schon in der Studie von 2020 attestiert wurde.



Versicherungen befinden sich in stürmischen Zeiten. Sie müssen angesichts des

hohen Transformationsdrucks in sehr kurzer Zeit die richtigen Antworten auf

zahlreiche Megatrends vom demografischen Wandel bis hin zur Nachhaltigkeit

finden, ihre Geschäftsmodelle entsprechend anpassen und sich in großen Teilen

auch neu erfinden. Das zeigt die neue Studie " Vision Versicherungen 2030 - ein

Blick auf die bisherige Entwicklung " von BearingPoint und dem Handelsblatt

Research Institute, die aktuelle und zukünftige Herausforderungen für die

Branche analysiert und Handlungsoptionen aufzeigt. Im Kern geht es bei der

Studie um eine Bestandsaufnahme des Fortschritts der Branche im Hinblick auf die

in der Studie von BearingPoint im Jahr 2020 erarbeitete Vision Versicherungen

2030.