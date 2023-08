Der Gründertag hat eine enorme Bedeutung für Bata, denn er markiert den Jahrestag der Gründung des Unternehmens im Jahr 1894 durch die visionären Bata-Geschwister Thomas, Anna und Anthony. Ihr Ehrgeiz, ihr Innovationsgeist und ihr philanthropisches Engagement legten den Grundstein dafür, dass Bata zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Schuhindustrie wurde.

LAUSANNE, Schweiz, 31. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Bata Group, eine renommierte Schuhmarke mit reicher Tradition, freut sich, die bevorstehende Feier ihres jährlichen Gründertags am 21. September 2023 anzukündigen. Diese globale Veranstaltung erinnert an die bemerkenswerte Entwicklung von Bata und bringt Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften weltweit zusammen, um den Geist der Zusammengehörigkeit zu feiern.

Im Mittelpunkt des Gründertages steht einer der wichtigsten Werte von Bata: die Verbesserung von Lebensqualität. Mit dem Bata Children's Program (BCP) unterstützt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Menschen vor Ort und lokalen Institutionen Kinder dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen. Seit 2011 hat das Programm mehr als 400.000 Kindern in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, geholfen.

Während des gesamten Monats September sind Bata-Mitarbeiter auf der ganzen Welt dazu aufgerufen, an den ehrenamtlichen Initiativen des Bata Children's Program (BCP) teilzunehmen, mit lokalen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten und einen positiven Beitrag zum Leben von Kindern zu leisten. Ziel des Gründertages ist es, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu fördern, die Geschichte und Erfolge des Unternehmens zu würdigen und etwas zu bewirken.

Aus diesem Anlass freut sich Bata, seine globale Partnerschaft mit SOS-Kinderdörfer International bekannt zu geben. SOS-Kinderdörfer International ist die weltweit größte Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder und Jugendliche, die keine elterliche Fürsorge haben oder davon bedroht sind, diese zu verlieren, mit der Sorgfalt, den Beziehungen und der Unterstützung aufwachsen können, die sie brauchen, um sich selbst zu entfalten. Diese Zusammenarbeit ist eine Gelegenheit für Bata, seine Bemühungen zur Unterstützung und Förderung junger Menschen weiter zu verstärken.

Sandeep Kataria, CEO der Bata Group, brachte seine Begeisterung für den Gründertag mit folgenden Worten zum Ausdruck: „Der Gründertag ist eine besondere Gelegenheit für uns, über unseren Werdegang nachzudenken, unsere Werte zu feiern und den Gemeinschaften, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben, etwas zurückzugeben. Das Bata Children's Program ist ein Beweis für unser Engagement, positive Veränderungen voranzutreiben. Wir freuen uns auf die unglaublichen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft mit sich bringt. Durch die Bündelung unserer Ressourcen, unserer Kompetenz und unserer Leidenschaft für soziale Verantwortung können wir nachhaltige Auswirkungen erzielen."

Die Bata Group lädt ihre globalen Akteure, darunter Mitarbeiter, Kunden und Mitglieder der Gemeinschaft, ein, den Gründertag gemeinsam zu feiern und sich an den verschiedenen Veranstaltungen und Initiativen im Monat September zu beteiligen.

