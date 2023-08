OMRON Healthcare sponsert die erste Jahrestagung der AF Screen International Collaboration, um die Vision von NULL zerebrovaskulären und kardiovaskulären Ereignissen zu realisieren

KIOTO, Japan, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (nachstehend als „das Unternehmen" bezeichnet) mit Sitz in Muko, Präfektur Kioto, hat das offizielle Sponsoring der ersten Jahrestagung der AF Screen International Collaboration bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine Kooperationsgruppe, die gegründet wurde, um die Diskussion und Forschung über das Screening auf unbekanntes oder unzureichend behandeltes Vorhofflimmern (VHF) zu fördern, um so letztendlich die Anzahl von Schlaganfällen und Todesfällen zu verringern.

Aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht hervor, dass Herzerkrankungen die weltweit häufigste Todesursache sind – gefolgt von Schlaganfällen. Die Anzahl der zerebrovaskulären und kardiovaskulären Erkrankungen nimmt aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und der durch Wirtschaftswachstum bedingten Lebensstiländerungen weiter zu. Da das Unternehmen davon überzeugt ist, dass der Schlüssel zur Lösung dieser gesundheitlichen Probleme in der Früherkennung von Vorhofflimmern liegt, hat es sich zum Ziel gesetzt, einem breiteren Publikum die Bedeutung der Blutdruckkontrolle mithilfe eines Blutdruckmessgeräts für den Hausgebrauch zu vermitteln. Im Jahr 2020 kam „Complete (TM)" auf den Markt, ein Blutdruckmessgerät für den Oberarm mit integrierter EKG-Technik. Gleichzeitig startete das Unternehmen eine Reihe von Initiativen zur Früherkennung von VHF mithilfe von EKG-Geräten für die Selbstkontrolle zu Hause. Darüber hinaus wurde die OMRON Academy ins Leben gerufen, ein Lernprogramm für medizinisches Fachpersonal, mit dem das Bewusstsein für diese Krankheit geschärft werden soll.

Die AF Screen International Collaboration ist eine Forschungsgruppe mit mehr als 200 Mitgliedern aus 40 Ländern, die von weltweit anerkannten Fachleuten wie Professor Ben Freedman von der Universität Sydney geleitet wird. Sie unterstützt Aufklärungsmaßnahmen für die Früherkennung von VHF und fördert die Einführung von VHF-Screeningprogrammen, die auf das Gesundheitssystem des jeweiligen Landes zugeschnitten sind.

Das Unternehmen sponserte die erste Jahrestagung der AF Screen International Collaboration, auf der Ärzte die neuesten Erkenntnisse über die Früherkennung von VHF und das Risiko der Entwicklung von VHF bei Hypertoniepatienten vorstellten und sich darauf verständigten, künftig gemeinsame Aktivitäten zur Aufklärung über die Krankheit durchzuführen.

Um die Vision „Going for ZERO" zu verwirklichen, d. h. die Zahl der zerebrovaskulären und kardiovaskulären Ereignisse auf Null zu reduzieren, engagiert sich das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Medizinern und Forschern für eine bessere Behandlung von Hypertonie und die Früherkennung von VHF.

– Jahrestagung der AF Screen International Collaboration

Datum: Donnerstag, 24. August 2023 (MESZ)

Veranstaltungsort: Hilton Amsterdam Airport Schiphol

*Die VHF-Screening-Konferenz wird im Namen der AF Screen International Collaboration von der Translational Medicine Academy (TMA) organisiert, einer gemeinnützigen Stiftung mit Sitz in der Schweiz (www.tmacademy.org)

Organisator: Prof. Ben Freedman,

Direktor für externe Angelegenheiten am Heart Research Institute des Charles Perkins Centre und Group Leader der Heart Rhythm and Stroke Prevention Group.

Professor für Kardiologie an der Universität Sydney und ehemaliger Leiter der Abteilung für Kardiologie am Concord Hospital.

Programm:

– VHF-Früherkennung und andere Ergebnisse als Schlaganfall

– Jahresrückblick AF-SCREEN

– Hypertonie und VHF

– Kombiniertes Weißbuch zu Hypertonie und VHF

– UPDATE zu fortlaufenden Screening-RCTs und IP

