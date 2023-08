Blickt man auf die Charts, so sieht man: Gold handelt fast exakt so wie Ramsch (gemeint sind Junk Bonds, also Unternehmensanleihen von bonitätsschwachen Firmen) - weil die Märkte total auf die Zinsen fixiert sind. Klar: Gold würde von niedrigeren Zinsen profitieren, aber dennoch ist die Parallelilität zwischen dem gelben Edemetall und den Junk Bonds schon widersprüchlich! Denn Gold ist doch eigentlich ein sicherer Hafen, während die Junk Bonds hoch riskant sind. Noch sind die Risikopämien für diese Junk Bonds erstaunlich niedrig, angesichts der steigenden Zahlen von Bankrotten in den USA. Aber das dürfte sich bald ändern: wenn die Risikoprämien für diese Junk Bonds nach oben schießen, wird es auch für die Aktienmärkte eng. Diese Aktienmärkte haben eine Erholung aus einem überverkauftem Zustand geschafft, aber heute wird die Luft dünn: die Short-Positionen sind jetzt weitgehend eingedeckt und daher kein Treiber mehr für eine Rally. Heute im Fokus die PCE Verbraucherpreise (14.30Uhr)..

Blickt man auf die Charts, so sieht man: Gold handelt fast exakt so wie Ramsch (gemeint sind Junk Bonds, also Unternehmensanleihen von bonitätsschwachen Firmen) - weil die Märkte total auf die Zinsen fixiert sind

Disclaimer