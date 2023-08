Die Hamburger Telio Group auf dem Weg zum Weltmarktführer für Kommunikationsleitungen im Strafvollzug / Telio Group übernimmt nordamerikanischen Mitbewerber Synergy Technology Solutions (FOTO) Hamburg (ots) - Die Hamburger Telio Group, weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Mediensystemen für den Justizvollzug, übernimmt per 31. August 2023 das amerikanisch-kanadische Unternehmen Synergy Inmate Phone Solutions, Inc. und Synergy Telecom Service Company, Inc. mit Sitz in San Antonio, Texas, und ist nun auch in den USA und Kanada vertreten.

Mit dem Eintritt in den weltweit größten Markt für Strafvollzug (ca. 85 Milliarden Dollar Volumen p.a.) baut die Telio Group ihre Rolle als globaler Marktführer im Strafvollzug weiter aus. Telio bietet den über 1,3 Millionen Gefängnisinsassen in Kanada und USA von nun an digitale und Telekommunikations-Produkte an, welche die Resozialisierung nachhaltig unterstützen sollen. "Die Telio-Philosophie fördert den in den USA bereits gestarteten Kulturwandel massiv. Das oberste Ziel eines jeden Gefängnisses und auch unseres Produktportfolios ist es, die Insassen auf ein neues Leben ohne Kriminalität vorzubereiten und ihnen zu helfen, auch während der Haftzeit in Kontakt mit ihren Familien zu bleiben", erklärt Oliver Drews, CEO der Telio Group, die seit über zehn Jahren den Markteintritt in Nordamerika vorbereitet. Das international agierende Unternehmen mit Headquarter in Hamburg feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und wächst seit seiner Gründung kontinuierlich, zuletzt in 2022 mit seinem Eintritt in den finnischen Markt. Der Zusammenschluss mit Synergy Technology Solutions öffnet Telio die Türen in den nordamerikanischen Justizvollzugsmarkt, der nahezu 2.000 Haftanstalten mit Telefonie- und Digitallösungen umfasst. Die Telio Group rüstet mit maßgeschneiderten Telefon- und Medienserviceleistungen Vollzugsanstalten in 25 Ländern auf fünf Kontinenten aus.