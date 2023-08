UBS-Kurs profitiert von starken Zahlen

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 24,22EUR gehandelt.

Die Transaktion hat sich offensichtlich als Glücksfall erwiesen. Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert gelegen hatte, verdiente die UBS unter dem Strich 28,9 Milliarden US-Dollar (26,5 Mrd Euro). Der Vermögensverwalter will zudem eine weiterhin aktionärsfreundliche Politik betreiben. Bei Bekanntgabe der Übernahme im März hatte die UBS ihre laufenden Aktienrückkäufe gestoppt.

ZURÜCK (dpa-AFX Broker) - Der Rekordgewinn der UBS im zweiten Quartal durch die Notübernahme ihrer gescheiterten Rivalin Credit Suisse kommt an der Börse gut an. Am Vormittag kletterte die Aktie um 4,5 Prozent. Sie baute damit ihre Gewinne der Vorwochen aus und verzeichneten ein Mehrjahreshoch.

