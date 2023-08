Wenn die Arbeitskräfte weglaufen 5 Schritte, wie Fleischereien ihre Mitarbeiter binden können (FOTO)

Hennef (ots) - In vielen Fleischereibetrieben wird die Personaldecke immer

dünner, eine Kündigung folgt auf die nächste. Das führt nicht nur zu

Qualitätsproblemen und Lieferengpässen, sondern auch zu finanziellen Einbußen.

Aber was können Fleischereien unternehmen, um diesen Trend zu stoppen und ihre

Mitarbeiter zu halten?



"Die Ursache des Problems ist der Fachkräftemangel. Der Beruf des Fleischers

scheint einfach nicht mehr attraktiv zu sein. Umso wichtiger ist es für

Metzgereien, auf die Bedürfnisse der Arbeitskräfte einzugehen", erklärt Justin

Kießig. Der Recruiting-Experte ist auf Fleischereien spezialisiert und rät

Betrieben, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter sich engagieren,

weil sie sich wertgeschätzt fühlen. Im Folgenden zeigt er 5 Schritte auf, die

eine gute Mitarbeiterbindung fördern.