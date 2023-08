Erwerbstätigkeit entwickelt sich im Juli 2023 weiter stabil / Erwerbstätigenzahl um 0,7 % höher als vor einem Jahr

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Juli 2023



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



-0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



+0,7 % zum Vorjahresmonat





Im Juli 2023 waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber demVormonat leicht um 15 000 Personen (0,0 %). Im Juni 2023 war dieErwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert geblieben (+1 000Personen; 0,0 %).Nicht saisonbereinigt sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2023 gegenüberJuni 2023 um 23 000 Personen (-0,1 %). Der Rückgang fiel damit weniger stark ausals im Juli 2022 (-51 000 Personen).Im Vorjahresvergleich stabiler AufwärtstrendGegenüber Juli 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2023 um 0,7 %(+333 000 Personen). Im Mai und Juni 2023 hatten die Vorjahresveränderungsratenebenfalls bei jeweils +0,7 % gelegen. Im Vorjahresvergleich setzte sich somit imJuli 2023 der langfristige Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt in konstanterWeise fort.Bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2023 bei 2,9 %Im Juli 2023 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,33 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 144 000 Personen oder 9,7 % weniger als im Juli2022. Die Erwerbslosenquote sank auf 3,0 % (Juli 2022: 3,4 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl bei 1,29Millionen Personen und damit um 5 000 Personen oder 0,4 % niedriger als imVormonat Juni 2023. Die bereinigte Erwerbslosenquote blieb im Juli 2023 imVergleich zum Vormonat weiterhin bei 2,9 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat bzw. Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient dagegen einemlängerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen weitgehendunabhängig.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich vondenen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. DieAbweichungen sind wesentlich auf die unterschiedlichen Konzepte (Inländer-beziehungsweise Inlandskonzept) der beiden Statistiken zurückzuführen.Hintergrundinformationen zu den Ergebnisunterschieden bieten die Erläuterungenzur Statistik. Informationen zum Mikrozensus einschließlich derArbeitskräfteerhebung bietet eine Themenseite im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes.Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzept der