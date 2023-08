Arztpraxen erzielten 2021 knapp 72 % ihrer Einnahmen aus Kassenabrechnung

WIESBADEN (ots) -



- Einnahmenanteil aus Kassenabrechnung 2021: Arztpraxen 71,7 %, Zahnarztpraxen

52,7 %, psychotherapeutische Praxen 90,1 %

- Durchschnittliche Einnahmen der Arztpraxen bei 756 000 Euro, der

Zahnarztpraxen bei 791 000 Euro und der psychotherapeutischen Praxen bei 127

000 Euro

- Rechnerisch arbeiten 9,8 Personen in Arztpraxen und Zahnarztpraxen, 1,8 in

psychotherapeutischen Praxen



Die Arztpraxen in Deutschland haben im Jahr 2021 mit 71,7 % den überwiegenden

Teil ihrer Einnahmen aus Kassenabrechnung erzielt. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, resultierten 24,5 % der Einnahmen aus

Privatabrechnung und 3,8 % aus sonstigen selbstständigen ärztlichen Tätigkeiten.

Zu den Arztpraxen zählen Einzelpraxen, fachgleiche sowie fachübergreifende

Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) (=Gemeinschaftspraxen) und Medizinische

Versorgungszentren (MVZ), ausgenommen sind Zahnarztpraxen und

psychotherapeutische Praxen. Seit 2019, dem vorherigen Berichtsjahr der

Erhebung, waren die Anteile der Einnahmen aus Kassenabrechnung (2019: 70,4 %),

Privatabrechnung (26,1 %) sowie sonstigen selbstständigen ärztlichen Tätigkeiten

(3,5 %) nahezu unverändert.