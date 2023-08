UBM Ergebnis im Halbjahr 2023 unter dem Einfluss von Neubewertungen - ANHÄNGE

Wien (ots) - Utl.:



- Abschreibungen führen zu Verlust im Halbjahr von EUR-29,3 Mio. nach Steuern

- Über EUR 214 Mio. Cash-Reserven und Eigenkapitalquote von knapp 30 %

- EUR 2,2 Mrd. Pipeline - 72% in Holz-Hybrid Bauweise

- Ausblick: Trotz unverändert schwierigem Umfeld Halbierung des Verlusts

Wien, 31.08.2023 - Auch an der UBM ist die aktuelle Entwicklung am

Immobilienmarkt, beeinflusst vom gestiegenen Zinsniveau und den höheren

Rendite-Erwartungen der Immobilieninvestoren, nicht spurlos vorüber gegangen. Im

Zuge einer außerordentlichen Neubewertung der Projekte und Immobilien ist es zu

EUR 31,3 Mio. gekommen, mit entsprechend negativer Auswirkung auf dasHalbjahresergebnis. "Die UBM kann sich dem generellen Bewertungs-Trend, der sichauch bei anderen Marktteilnehmern auswirkt, nicht entziehen", sagt UBM-CEOThomas G. Winkler.Solide FinanzpositionDas Cash-Polster der UBM ist eine wichtige Grundlage im aktuell "perfektenSturm" in der Immobilienbranche. Trotz der Ausgaben für die frühzeitigeRückzahlung einer Hybridanleihe, die verlässliche Ausschüttung der Dividende undeine Akquisition in Deutschland konnten die liquiden Mittel mit EUR 214,3 Mio.(per 30.6.2023) auf einem hohen Niveau gehalten werden. Die erfolgreichePlatzierung des ersten Green Bonds bringt EUR 50 Mio. an frischem Kapital, dasUBM ermöglicht, rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren. DieEigenkapitalquote erreichte per Ende Juni 2023 29,8 % und lag damit noch immerknapp in der langfristigen angestrebten Bandbreite (30-35 %). Ab dem Q4/23werden keine Anleiherückzahlungen für 2 Jahre fällig.Operative ErfolgeDie größte Vermietungsleistung in Frankfurt im ersten Halbjahr wurde von UBMrealisiert: rund 10.000 Quadratmeter Bürofläche im Timber Pioneer, Frankfurtserstem Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise. Das Nachbargebäude, der F.A.Z.Tower, wurde im ersten Halbjahr an den Eigentümer übergeben, nachdem dieFrankfurter Allgemeine Zeitung bereits Ende 2022 eingezogen war. Insgesamtkonnte, auch aufgrund des noch einigermaßen befriedigend laufenden Verkaufs von51 Wohnungen, im ersten Halbjahr operativ ein nahezu ausgeglichenes Ergebniserzielt werden.Timber Offensive & ESG-BranchenführerschaftIn Wien soll mit dem Timber Marina Tower ein 113 Meter hoher Büroturm innachhaltiger Holz-Hybrid-Bauweise entstehen - nach heutigem Stand das höchsteHolzhochhaus der Welt. Dieses Projekt stellt für UBM einen weiteren Meilensteinauf dem Weg zum führenden Entwickler von Holzbauprojekten in Europa dar undträgt zur Steigerung der Pipeline auf mehr als 300.000 Quadratmeter in