Integration verbessert Arbeitsmarkt-Chancen von Migranten in Deutschland - EPoS Economic Research Center berichtet

Bonn, Mannheim (ots) - +++Ethnische Enklaven verschlechtern

Job-Aussichten+++IAB-Daten vor und nach Massenentlassungen untersucht+++



Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund haben besondere Nachteile auf dem

Arbeitsmarkt, wenn sie in Deutschland in einer ethnischen Enklave leben. Nach

einer Entlassung finden diese Menschen im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen

deutlich seltener eine neue Stelle: In einem Zeitraum von fünf Jahren nach dem

Jobverlust ist die Beschäftigungswahrscheinlichkeit durchschnittlich 5,2

Prozentpunkte niedriger. Diese Forschungsergebnisse veröffentlicht das EPoS

Economic Research Center der Universitäten Bonn und Mannheim im

Diskussionspapier "Job Displacement and Migrant Labor Market Assimilation".



"Menschen, die in ethnischen Enklaven leben, haben nach einem Jobverlust

deutlich schlechtere Chancen", sagt die Autorin Hannah Illing vom EPoS Economic

Research Center. Ein Grund hierfür könnten geringere Anreize sein, in für den

deutschen Arbeitsmarkt relevantes Humankapital, wie Sprachkenntnisse, zu

investieren. Eine andere Erklärung ist, dass ethnische Enklaven insgesamt

weniger Jobmöglichkeiten bieten.