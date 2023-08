Growatt präsentiert auf der IFA 2023 eine innovative Produktpalette und stellt Zukunftspläne vor

SHENZHEN, China, 31. August 2023 /PRNewswire/ -- Growatt, ein renommierter Solarpionier, freut sich, seine Teilnahme an der bevorstehenden IFA 2023 in Deutschland bekannt zu geben, wo das Unternehmen seine neuesten Lösungen für erneuerbare Energien Fachleuten und Interessierten vorstellen wird. Die Ausstellung findet vom 1.bis zum 5.September in Berlin statt und der Stand von Growatt wird in Halle 3.2, Stand 301, zu finden sein.

Besucher am Stand von Growatt werden mit einem immersiven Erlebnis belohnt. Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und kosteneffizienten Energielösungen wird Growatt die Balkon-PV-System-Lösung als ein herausragendes Highlight der Messe vorstellen. Als eine der gefragtesten Fotovoltaik-Lösungen bietet sie eine kostenlose Installation, niedrige Anschaffungskosten und langfristige Einsparungen bei den Stromrechnungen. Mit den starken Wettbewerbsvorteilen von Growatt in der Solartechnologie und dem Einfluss der Marke bietet die Balkon-PV-System-Lösung eine Reihe von Funktionen, die sie zu einer attraktiven Wahl für Wohnräume macht.