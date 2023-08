Salesforce schlägt die Erwartungen: Aktie zieht an

Salesforce konnte mit seiner Prognose für das laufende Quartal die Markterwartungen übertreffen. Der SAP-Konkurrent prognostizierte einem Umsatz von 8,71 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 8,66 Milliarden US-Dollar gerechnet. Für das Gesamtjahr erwartet Salesforce einen bereinigten Gewinn von 8,04 bis 8,06 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 34,7 bis 34,8 Milliarden US-Dollar, während Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 7,42 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 34,66 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.



CEO Marc Benioff sprach über die Entlassungen und Umstrukturierungen des letzten Jahres, die das Unternehmen profitabler machen sollen.



COO Amy Weaver erklärte gegenüber Analysten, dass das Wachstum von Salesforce hauptsächlich durch die Dynamik der KI-Plattform MuleSoft und die solide Verkaufs- und Serviceleistung für die Plattform des Unternehmens angetrieben wurde.



"Dies zeigt sich an den mehr als 450 Kunden, die jährlich mehr als 10 Millionen US-Dollar investieren und im Durchschnitt sieben Clouds haben. In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Kunden mit einem Investitionsvolumen von mehr als 10 Millionen US-Dollar verdreifacht und die durchschnittliche Anzahl der Clouds hat sich fast verdoppelt", sagte Weaver.



Der COO ergänzte, dass die Umstrukturierung der Firma zu einer Steigerung der Profitmarge beigetragen habe, wodurch das Unternehmen sein Ziel einer bereinigte Gewinnmarge von 30 Prozent bereits drei Quartale vor dem ursprünglich anvisierten Zeitpunkt erreichen konnte.



Die Salesforce-Aktie liegt aktuell knapp sechs Prozent im Plus.

Die Salesforce Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,94 % und einem Kurs von 208,8EUR gehandelt.

Autor: Niklas Kuljasow, wallstreetONLINE Zentralredaktion

