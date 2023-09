Heute: Daten von Swiss Life, Richemont und Align Technology sowie Fed Beige Book

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Halbjahreszahlen

09:30 Uhr, Schweiz: SwissBanking: Pk zu Bankenbarometer 2023

10:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Hauptversammlung

22:00 Uhr, USA: Align Technology, Investor Day



Konjunkturdaten



08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 7/23

08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 7/23 (vorläufig)

08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 7/23

09:30 Uhr, Deutschland: IfW, Konjunkturprognose

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 7/23

11:00 Uhr, Griechenland: BIP Q2/23

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 7/23

15:45 Uhr, USA: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: ISM Index Dienste 8/23

20:00 Uhr, USA: Fed Beige Book

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 06.09.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Werksaufträge n.s.a. (Jahr) 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 15:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 USA ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe 16:00 CAN BoC Zins Statement 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 20:00 USA Fed Beige Book



