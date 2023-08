Glasfaseranbieter GlobalConnect: Christoph Völkel zum neuen Country CEO in Deutschland ernannt

Hamburg (ots) - GlobalConnect (https://www.globalconnect.de/) , einer der führenden Anbieter von digitaler Infrastruktur und Datenkommunikation in Nordeuropa, baut sein FTTH-Geschäft (Fiber-to-the-Home) konsequent aus. Damit festigt der Glasfaserspezialist seine Position als einer der am schnellsten wachsenden digitalen Infrastrukturanbieter in Europa. Um diese Dynamik in Deutschland noch stärker zu fördern, ist jetzt Christoph Völkel zum Country CEO für GlobalConnect in Deutschland ernannt worden. Er wird ab sofort sowohl das deutsche Geschäfts- als auch Endkundengeschäft leiten.

Christoph Völkel kam im Oktober 2022 zu GlobalConnect. Zuvor war er bei Vodafone tätig, wo er als Director Business für die Geschäftskunden in der Region Nord zuständig war. Als frisch ernannter Country CEO bei GlobalConnect freut er sich nun darauf, das Wachstum in Deutschland zügig voranzutreiben.