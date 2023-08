Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking der 107 kreisfreien Städte, in dem die

Die jahrelangen Preisanstiege sowie das hohe Zinsniveau haben den Immobilienkaufdeutlich erschwert. Ein Leistbarkeits-Ranking von immowelt zeigt jedoch, dass esnach wie vor Städte gibt, in denen der Wohnungskauf auch für Normalverdienermöglich ist. Das beste Verhältnis zwischen Einkommen und Immobilienpreisenbesteht laut Untersuchung in Salzgitter: Dort beträgt das monatlicheBruttogehalt der Einwohner 4.487 Euro und somit das 2,8-fache desQuadratmeterpreises einer Bestandswohnung (1.604 Euro). Für die Erstellung desimmowelt Rankings wurde in jeder der 107 kreisfreien Städte der Quotient ausmonatlichem Median-Bruttogehalt und durchschnittlichem Quadratmeterpreis einerBestandswohnung (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre)gebildet."Trotz der Preis-Rallye des vergangenen Jahrzehnts gibt es zahlreiche Städte, indenen die Gehälter schneller gestiegen sind als die Immobilienpreise", sagtimmowelt Geschäftsführer Felix Kusch. "Potenzielle Käufer sollten vor allemeinen Blick auf die kleineren kreisfreien Städte an der Spitze desLeistbarkeits-Rankings werfen. Dort ist der Traum von den eigenen vier Wändenauch für Normalverdiener nach wie vor realistisch."Beste Leistbarkeit in Salzgitter , Primasens und Dessau-RoßlauNeben Salzgitter fällt das Verhältnis von Gehältern und Immobilienpreisenbesonders in Städten mit niedrigem Preisniveau vorteilhaft aus. Auf Platz 2 imLeistbarkeits-Ranking liegt das rheinland-pfälzische Pirmasens. Dort kostet eineBestandswohnung im Schnitt 1.266 Euro pro Quadratmeter - der zweitniedrigsteWert aller Städte. Das Bruttogehalt der Einwohner liegt mit 3.441 Euro imhinteren Mittelfeld - 2,7-mal höher als der Quadratmeterpreis. Hinter Pirmasensfolgen auf den Plätzen 3 und 4 mit Dessau-Roßlau und Gera zwei kreisfreie Städteaus Ostdeutschland. Dort fallen die Medianentgelte 2,5 bzw. 2,4-mal so hoch auswie die Quadratmeterpreise. Zwar sind die Gehälter im Osten tendenziell