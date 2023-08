Enthüllt: Kritik an ESG-Anlagen – Hier warten die echten Chancen!

Smart Investor liefert ein Update zum Uransektor , an dessen vielversprechenden Aussichten sich nichts geändert hat. Die Zeit arbeitet für diesen kaum substituierbaren Rohstoff. Während sich die Angebotsseite fast unverändert präsentiert und schon jetzt nicht mit der Nachfrage Schritt hält, werden außerhalb Deutschlands zahlreiche neue Atommeiler geplant bzw. gebaut. Wie man konkret in den Uransektor investieren kann, wird anhand ausgesuchter Einzelwerte gezeigt.

Europa geht einer chronischen Überalterung entgegen; dies ist seit Jahrzehnten bekannt. Inzwischen haben die demografischen Verwerfungen die Gegenwart erreicht: Personalknappheit, insbesondere bei Fachkräften, ein massiv defizitäres Rentenversicherungssystem sowie der ausufernde Niedriglohnsektor sind nur einige Aspekte. Smart Investor beleuchtet nicht nur die aktuelle Situation in Deutschland, sondern stellt auch Aktien vor, die sich als echte 'Demografiegewinner' erweisen könnten.

Es klingt zu schön, um wahr zu sein – gute Rendite und ein gutes Gewissen, so das Versprechen der Vertreter von ESG-Investments . Doch nicht immer erfüllen die Anlagen die hohen Erwartungen. Trotzdem üben Politik und die Großen der Finanzbranche massiven Druck auf Unternehmen aus, ESG-konform zu werden. Wir begeben uns auf Spurensuche, wie der Trend begann und welche Kräfte ihn vorantreiben. Ob ESG-Investments die Welt retten , wird ebenfalls untersucht. In Bausch und Bogen verdammen sollte man das Thema aber auf keinen Fall, denn die Mischung aus politischem Rückenwind und ESG-konform investierten Milliarden sorgt für attraktive Chancen. Einige Ökoaktien , die man sich genauer ansehen sollte, werden ebenfalls vorgestellt.

In der neuen Ausgabe des Smart Investors geht es diesmal um die Kritik an ESG-Anlagen, aber auch darum welche grünen Aktien sich lohnen könnten. Erfahren Sie mehr über die weiteren Themen des kritischen Anlegermagazins.

Neuer Smart Investor da Enthüllt: Kritik an ESG-Anlagen – Hier warten die echten Chancen!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer