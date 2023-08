Premiere am BER Mit NUUUORK eröffnet ein Co-Working-Space mit Podcast-Studio und DJ-Sets am Hauptstadtflughafen (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der Eröffnung von NUUUORK wird der Hauptstadtflughafen um ein

Co-Working-Space mit modernem Interview-Studio, Konferenzraum, DJ-Sets und

Direktlink zur Berliner Szene bereichert. Fluggästen bietet das Angebot von

NUUUORK einen Raum für modernes Arbeiten und Tagen, flexibles Kommunizieren

sowie Qualitätszeit am BER.



Als lässig und durchdacht designte Ruheoase bietet die Co-Working-Lounge

komfortable Plätze, drehbare Arbeits- und Telefonkojen. In einem modernen

Multimedia-Meetingraum gibt es die Technik und Privatsphäre für Videocalls,

Konferenzen und Podcast-Aufnahmen. Journalist:innen und Podcaster:innen finden

hier alles, um Prominente oder Politiker:innen direkt am Flughafen zu

interviewen und im Rahmen eigener Formate live zu streamen. Firmen können den

Konferenzraum für Meetings und Gespräche nutzen. Regelmäßige After Works mit

DJ-Sets, Kunstausstellungen und Events ergänzen das Angebot.