So sinnvoll können Zusatzversicherungen sein Diese 3 Versicherungen sollte sich jeder für seine Gesundheit ansehen (FOTO)

Kaisersesch (ots) - Trotz einer allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung

müssen Patienten oft mit hohen Kosten rechnen - insbesondere wenn sie plötzlich

erkranken oder spezielle medizinische Bedürfnisse haben. Hier können

Zusatzversicherungen eine sinnvolle Ergänzung sein und helfen, diese Kosten zu

decken.



"Es gibt für beinahe alles eine Zusatzversicherung. Daher ist es wichtig, die

richtigen für sich selbst zu erkennen. So können Bereiche abgedeckt werden, in

denen die gesetzliche Krankenversicherung Lücken lässt - aber manche dieser

Zusatzversicherungen sind auch unsinnig", sagt Ralf Willems. In diesem Beitrag

stellt er die drei wichtigsten Versicherungen vor, die sich jeder für seine

Gesundheit ansehen sollte.