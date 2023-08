Bain und Handelsblatt ehren herausragende Akteurinnen der deutschen Wirtschaft / Fünf Frauen ins "Female Allstar Board 2023" berufen

München (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company und das

Handelsblatt haben zum dritten Mal ein idealtypisches weibliches Vorstandsteam

prämiert. Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in München wurden am

Mittwochabend fünf Top-Managerinnen der deutschen Wirtschaft in verschiedenen

Kategorien in das "Female Allstar Board 2023" (FAB) berufen:



- Kategorie Chief Executive: Dr. Antje von Dewitz, CEO VAUDE Sport GmbH & Co. KG

- Kategorie Finance: Maria Ferraro , CFO Siemens Energy AG

- Kategorie Human Resources: Renate Wagner , Mitglied des Vorstands der Allianz

SE, Asia Pacific, Mergers & Acquisitions, People and Culture

- Kategorie Digitalization: Dr. Victoria Ossadnik , COO Digital und Innovation

E.ON SE

- Kategorie Sustainability: Dr. Sopna Sury , COO Hydrogen RWE Generation SE