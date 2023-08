Deutscher Geldanlage-Index Sommer 2023 (DIVAX-GA) / Derzeit kein Rückenwind für die Aktienkultur (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Stimmungsbild zu Aktienanlagen auf gutem Niveau, aber ohne Impuls

- Bürgerinnen und Bürger erwarten weiter hohe Inflation und hohe Zinsen

- Trend zu nachhaltigen Geldanlagen ist weiter schwach ausgeprägt



Die "Schaukelbörse" der letzten zwei Jahre beeindruckt die Anleger

offensichtlich wenig. Denn der Deutsche Geldanlage-Index DIVAX-GA zeigt sich auf

gutem Niveau nahezu unverändert. Im Winter 2021/22 lag sein Wert bei 31,1

Punkten, aktuell erreicht er 29,5. Der Index mißt das Stimmungsbild zu

aktienbasierten Geldanlagen mit Werten zwischen -100 und +100. Der stabile

Verlauf der letzten anderthalb Jahre unterscheidet sich von dem der anderthalb

Jahre davor, in denen der Index einen rapiden Anstieg erlebte. Im Sommer 2020

lag der Wert noch bei 24,9. Dazu Prof. Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher

Direktor des DIVA : "Die Entwicklung des Index ist ein Indiz dafür, dass

diejenigen, die in den letzten Jahren in aktienbasierte Anlagen eingestiegen

sind, dabei bleiben. Dies ist eine gute Entwicklung, denn Aktieninvestments

sollten einen langfristigen Anlagehorizont haben."