Wirtschaft Etwas mehr Deutsche nutzen "Smart-Home-Anwendungen"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Deutschen, die sogenannte Smart-Home-Anwendungen nutzen, ist zuletzt weiter gestiegen, wenn auch nicht mehr so deutlich wie in den Jahren zuvor. Laut einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, haben mittlerweile 44 Prozent der Bürger solche Technologien zu Hause.



Im Vorjahr waren es 43 Prozent, 2019 31 Prozent. Wie im Jahr 2022 sind "smarte" Lichtsysteme am meisten im Einsatz: 37 Prozent der Befragten nutzen sie, 2022 waren es 36 Prozent. Die Nutzung von vernetzten Heizkörperthermostaten ist von 26 auf 31 Prozent gestiegen.