Umsätze von Pay-TV und bezahlten Videoinhalten in Deutschland sind 2022 weitergewachsen

Berlin (ots) -



- Anbieter erwirtschaften rund 5 Milliarden Euro Umsatz

- VAUNET sieht für die kommenden Jahre weitere Wachstumsperspektiven

- Politik sollte Marktdynamik mit Anreizmodellen stärken und nicht mit

Investitionsverpflichtungen schwächen



Das Angebot und die Nachfrage nach Pay-TV- und bezahlten Videoinhalten

entwickelt sich in Deutschland auch in einem schwierigen Marktumfeld mit hohen

Belastungen für die Verbraucher:innen weiter positiv. Im zurückliegenden Jahr

2022 sind die Umsätze aus Pay-TV und Paid-Video-on-Demand in Deutschland um rund

5 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro angewachsen. Für das laufende Jahr 2023

rechnet der VAUNET mit einem weiteren Anstieg der Gesamtumsätze um rund 8

Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Auch die DACH-Region, Deutschland, Österreich

und die deutschsprachige Schweiz, bleibt auf Wachstumskurs: 2022 stiegen die

Gesamtumsätze um rund 4 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro und werden 2023

voraussichtlich erstmals die 6-Milliarden-Hürde (6,3 Mrd. Euro) überspringen.