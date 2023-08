VICENZAORO SEPTEMBER 2023 IN ITALIEN, DREHSCHEIBE DES SCHMUCKGESCHÄFTS, EUROPÄISCHER BEZUGSPUNKT MIT 1.200 MARKEN

Made-in-Italy-Kollektionen werden zusammen mit internationalen Spitzenprodukten präsentiert, wobei Deutschland, die Türkei, China, Indien und Thailand im Bereich ausländischer Unternehmen am stärksten vertreten sind und etwa 40 % des Ausstellungsangebots ausmachen.

Italienischer Schmuck, vertreten durch die wichtigsten nationalen Gebiete (Arezzo, Vicenza, Valenza und die Region Kampanien), wird der Geschäftsfokus der 400 ausländischen Käufersein, dieam Incoming-Programm teilnehmen, das mit der Unterstützung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und der ITA – Italian Trade Agency umgesetzt wird. Einkäufer aus der ganzen Welt werden vor allem aus den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Israel, China und ASEAN-Ländern kommen.

Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der von Exporten getriebene Sektor einen Umsatzanstieg von +11,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die industrielle Produktion stieg um +2,3 % (QUELLE: Confindustria Moda's Study Centre for Federorafi).

Die Italian Exhibition Group S.p.A., eine Aktiengesellschaft, die an der Euronext Milan notiert ist, einem geregelten Markt, der von der Borsa Italiana S.p.A. organisiert und verwaltet wird, ist im Laufe der Jahre mit ihren Einrichtungen in Rimini und Vicenza landesweit führend in der Organisation von Messen und Konferenzen geworden. Durch die Entwicklung von Aktivitäten im Ausland – auch durch Joint Ventures mit globalen oder nationalen Organisatoren in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in China, Mexiko, Deutschland, Singapur und Brasilien, um Beispiele zu nennen – hat sich das Unternehmen mittlerweile unter den führenden europäischen Betreibern in der Branche positioniert.

