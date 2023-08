Wasserstoff-LKW für NOWEDA im Einsatz (FOTO)

Essen (ots) - Die NOWEDA baut den Einsatz alternativer Antriebe innerhalb ihres

Fuhrparks weiter aus. Ziel ist es, CO2 einzusparen und die Fahrzeugflotte

nachhaltiger und umweltfreundlicher aufzustellen. Möglich macht das der Einsatz

eines LKW mit Wasserstoffantrieb, der ab sofort im Logistikbetrieb eingesetzt

wird.



Der Hyundai XCIENT Fuel Cell hat eine Reichweite von rund 400 km. Die HyLane

GmbH, ein auf die Vermietung von Transportfahrzeugen mit alternativen Antrieben

spezialisiertes Tochterunternehmen der DEVK-Versicherung, übergab das Fahrzeug

am 30. August an die NOWEDA.





Matthias Heidmeier, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Gesundheit undSoziales, Matthias Hauer MdB, Daniel Keller, COO Hyundai Hydrogen Mobility,sowie weitere Vertreter aus Wirtschaft und Politik waren bei der Übergabe an derNOWEDA Hauptverwaltung in Essen zu Gast und informierten sich vor Ort über dasProjekt."Als Unternehmen, das sich seiner ökologischen Verantwortung bewusst ist, sehenwir in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik eine vielversprechendeMöglichkeit, unseren Fuhrpark nachhaltiger und umweltfreundlicher aufzustellen",so NOWEDA-Chef Dr. Michael Kuck. "Dazu setzen wir bereits ein Projekt mit Opelum, bei dem Transportfahrzeuge mit Elektro- und Wasserstoffantrieb imTagesgeschäft erprobt werden. Nun erfolgt der nächste ökologische Meilenstein,mit dem wir unser Engagement für eine nachhaltige Logistik vorantreiben."Der Transport von Arzneimitteln an die Apotheken erfolgt mit kleinerenLieferfahrzeugen. Allerdings sind für die NOWEDA auch täglich LKW im Einsatz,die den Austausch von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren zwischen denbundesweiten Niederlassungen ermöglichen. Mit dem Hyundai XCIENT Fuel Celltestet die NOWEDA nun über einen längeren Zeitraum den Einsatz emissionsfreierLKW in der Arzneimittellogistik."Wir freuen uns, mit NOWEDA einen starken Logistikpartner gefunden zu haben, derdie Vorteile der klimaneutralen Mobilität erkennt und für sich nutzen möchte",so Andreas Hewel, Senior Sales Manager bei hylane. "Wir konnten bereits vieleUnternehmen für unser Angebot gewinnen, im Bereich Pharmagroßhandel ist dieNOWEDA jedoch unser erster Partner."Der neue LKW wird vom NOWEDA-Standort Essen verschiedene Niederlassungenanfahren. Das Fahrzeug erreicht bis zu 27t Gesamtgewicht; die Nutzlast istvergleichbar mit einem Diesel-LKW gleicher Größe. Der Tankvorgang erfolgt in nuracht bis 20 Minuten.