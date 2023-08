Alibaba.com startet "Super September", sein größtes B2B-Verkaufsevent des Jahres

München (ots/PRNewswire) - - Die Plattform bietet erstmals einen "Europäischen

Pavillon" für Einkäufer aus der EU und dem Vereinigten Königreich mit über 1.5

Millionen EU-zertifizierten Produkten



Auf Alibaba.com (https://www.alibaba.com/) , einer führenden Plattform für den

globalen Business-to-Business (B2B) E-Commerce, startet am morgigen 1. September

der "Super September", ihre größte B2B-Verkaufsaktion des Jahres.





Der "Super September" bringt mehr als 40 Millionen Einkäufer und 200.000Verkäufer aus der ganzen Welt zusammen, um neue Produkte und Dienstleistungen zuentdecken und sicherer online einzukaufen. Im Rahmen des Verkaufsevents werdenmehr als 70 Millionen Produkte angeboten, viele davon zum niedrigsten Preis derletzten 90 Tage. Einkäufer in Deutschland erhalten Zugang zu neuen undinteressanten Produkten mit schneller Lieferung sowie zu Qualitätsanbietern, dieihre Fabriken und Produktlinien über Livestreams und mehr als 20.000VR-Showrooms präsentieren. Während des diesjährigen "Super September" könnenEinkäufer aus der EU und dem Vereinigten Königreich einen speziellen"Europäischen Pavillon" besuchen, in dem 1,5 Millionen Produkte mitEU-Produktzertifikaten* angeboten werden.Über seine Technologieplattform bringt Alibaba.com deutsche Einkäufer undglobale Anbieter effizienter und kostengünstiger zusammen, was letztlich dieMargen verbessert und das Unternehmenswachstum fördert.Schnelle Lieferung und Sicherheit während der gesamten Customer JourneyDer "Super September" bietet Einkäufern Millionen von "Super"-Produkten , diezum niedrigsten Preis der letzten 90 Tage verkauft werden. Auf neue Kunden, diemit PayPal bezahlen, warten zusätzliche Rabatte von bis zu 45 $ .Von 1. - 30. September erweitert Alibaba.com darüber hinaus seine30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf 60 Tage für alle Trade Assurance-Bestellungen.Trade Assurance ist eine von Alibaba.com entwickelte Reihe vonKäuferschutzdiensten, die jede Phase des Kaufprozesses abdecken, wennBestellungen über Alibaba.com aufgegeben und bezahlt werden.B2B-Bestellungen können Einkäufer unter Druck setzen, wenn man die Kosten, dieerwartete Qualität, Lieferzeiten und vieles mehr bedenkt. Mit Trade Assurancekönnen Käufer sicher sein, dass sie während des gesamten Prozesses geschütztsind. Das Trade Assurance-Programm von Alibaba.com wurde ins Leben gerufen, umkleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) dabei zu helfen, einige derRisiken des globalen Handels zu mindern. Bis heute hat Alibaba.com auf dieseWeise fast 160 Millionen Transaktionen abgesichert . Dieser Schutz umfasst