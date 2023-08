Die Vorteile von KI-basiertem Marketing - Hans Schneider klärt auf (FOTO)

Regensburg (ots) - Die Immobilienbranche steht vor großen Herausforderungen: Es

wird immer schwieriger, interessante Objekte zu akquirieren und die passenden

Käufer zu finden. Mit seiner Performance Marketing Agentur, der Schneider

Marketing GmbH, hat sich Gründer und Geschäftsführer Hans Schneider auf die

Immobilienbranche spezialisiert und schafft es mit neuester Software und

künstlicher Intelligenz auch in fordernden Zeiten lukrative Objekte und solvente

Käufer für seine Kunden zu finden. Hier erfahren Sie, wie KI-Ansätze sich von

herkömmlichen Ansätzen unterscheiden und welche Vorteile sich daraus ergeben.



Der Immobilienmarkt ist derzeit durchwachsen: Während er in den letzten Jahren

einen regelrechten Boom erlebte, ist davon heute nichts mehr zu spüren. Die

Inflation, steigende Zinsen und Lieferschwierigkeiten haben Zurückhaltung in den

Menschen geweckt. "Makler stellt das vor große Herausforderungen. Nicht nur wird

es für sie immer schwieriger, solvente Käufer zu finden, auch auf Objektseite

sieht es aufgrund fehlender Neubauten eher mau aus", erklärt Hans Schneider,

Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH.





"Dennoch ist es auch heute möglich, sowohl Objekte zu akquirieren, als auch andie richtigen Käufer zu verkaufen. Dafür braucht es jedoch die richtigeStrategie", so Hans Schneider weiter. Mit seiner Performance Marketing Agenturhat er es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden bei der Suche nach Objekten undKäufern zu unterstützen. Dabei setzt er vor allem auf neueste Software undkünstliche Intelligenz, kurz KI.Herkömmliches Marketing vs. KI-basiertes MarketingIm Marketing sind Informationen zur Zielgruppe essenziell. Während herkömmlichesMarketing immer auf bereits vorhandenem Wissen zu Kundendaten undErfahrungswerten basiert, ermöglicht KI-basiertes Marketing neue Chancen. DieInformationen, die von der KI genutzt werden, bezeichnet Hans Schneider als"Massenwissen", das sich vom limitierten Wissen, das in klassische Kampagneneinfließt, grundsätzlich unterscheidet. Die Datenmenge ist dabei nicht nurgrößer als die von herkömmlichen Marketing-Beratern, sondern auch dynamisch undkann flexibel auf Veränderungen reagieren. So greift KI auf Millionen vonImpressionen zurück und analysiert innerhalb kürzester Zeit, welche Bilder,Texte und anderen Inhalte gerade in einer bestimmten Region oder einspezifisches Objekt betreffend funktionieren. Außerdem gibt sie Aufschlussdarüber, wer in einer Region gerade ein Objekt verkauft und weiß, welcheInteressenten aktuell nach einer entsprechenden Wohn- beziehungsweiseGewerbeeinheit suchen.Geschwindigkeit und Präzision sorgen für attraktive ErfolgeDie Vorteile der KI-Nutzung liegen damit auf der Hand. Besonders aber schätztHans Schneider, die Geschwindigkeit und Präzision des KI-basierten Marketings.Die damit eingeleiteten Maßnahmen führen grundsätzlich immer zu messbarenErgebnissen - durchschnittlich kann hier von einem Return on Invest von acht biszwölf ausgegangen werden, sodass jeder eingesetzte Euro acht bis zwölf EuroUmsatz generiert. Dass dieses Vorgehen funktioniert, zeigen auch zahlreicheTestimonials zufriedener Kunden aus der Zusammenarbeit mit Hans Schneider. Sohat es beispielsweise Patrick Meergans von der LYX Concepts GmbH geschafft, miteinem Werbebudget von etwa 18.000 Euro mithilfe von Hans Schneider undKI-basiertem Marketing über 120 Verkaufsanfragen zu generieren - daraus ergabensich Alleinaufträge von 2,5 Millionen Euro und ein Provisionserlös von über100.000 Euro. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann und die Wirksamkeit vomEinsatz der KI im Marketing bestätigt.