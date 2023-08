Forschungsbudgets der chemisch-pharmazeutischen Industrie stagnieren / Innovationsstandort Deutschland braucht Modernisierungsbooster

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) -- 2022: Branche investiert rund 14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung- Warnsignal für Standort Deutschland: Fast 60 Prozent der externenForschungsaufträge gehen ins Ausland- Größte Innovationshemmnisse: Regulierungsdickicht aus Berlin und Brüssel sowieunzuverlässige politische Rahmenbedingungen- VCI-Forderungen: Forschungszulage auf internationales Niveau erhöhen,Reallabore praxisgerecht realisieren, auf Technologiefreiheit setzen- Grafik: http://www.vci.de/infografikenTrotz angespannter Wirtschaftslage hat die chemisch-pharmazeutische Industrieihre Forschungsetats stabil gehalten: 2022 investierte die Branche nachSchätzungen des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) rund 14 Milliarden Euro(2021: 13,9 Milliarden Euro) in Forschung und Entwicklung (FuE). Auch für daslaufende Jahr rechnet der VCI mit konstant bleibenden FuE-Aufwendungen. MitBlick auf die Umsatz- und Produktionseinbrüche im ersten Halbjahr 2023 wertetder VCI dies jedoch als ein starkes Signal in Richtung Politik. Thomas Wessel,Vorsitzender des VCI-Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung, sagt: "DieBranche hat den Standort Deutschland nicht aufgegeben, jetzt aber muss diePolitik dieses Signal mit klaren Maßnahmen zur Sicherung derWettbewerbsfähigkeit erwidern. Sonst folgt der Stagnation eine Reduktion."Wessel macht deutlich, dass vor dem Hintergrund gewaltiger Anstrengungen andererIndustrienationen stagnierende Forschungsbudgets in Deutschland eigentlich heuteschon ein Rückschritt seien. Ohne Innovationen gebe es keine Zukunftssicherung.In den vergangenen Jahren sei es der Branche gelungen, StandortnachteileDeutschlands durch Innovationskraft zu kompensieren. "Wollen wir diesen Kursbeibehalten, müssen wir jetzt den Turbo zuschalten." Dazu müssten jedoch dieRahmenbedingungen hierzulande besser sein. "Unseren Unternehmen mangelt es nichtam Willen, in die Zukunft zu investieren - aber eben nicht mehr unbedingt amStandort Deutschland", so Wessel. Er verweist darauf, dass in derchemisch-pharmazeutischen Industrie mittlerweile fast 60 Prozent aller externenForschungsaufträge ins Ausland gehen. "Das ist ein Warnsignal für den heimischenStandort. Denn wenn wir hierzulande nicht ausreichend in neue Produkte,Verfahren oder neue Geschäftsmodelle investieren, verlieren wir weiter anWettbewerbsfähigkeit und verstärken die Deindustrialisierung", betont Wessel.Eine aktuelle VCI-Mitgliederumfrage zeigt außerdem: 23 Prozent der Unternehmentendieren 2023 zu mehr FuE-Investitionen im Ausland.Innovationen brauchen starken Rückenwind