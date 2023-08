Geld verdienen mit der Energiewende? So wird mit Balkonkraftwerken und Co. Reibach gemacht (FOTO)

Erfolgreich handeln mit Innovationen und TrendproduktenIn den letzten Jahren ist die Energiewende zu einem zentralen Anliegen geworden,das weltweit viel Aufmerksamkeit erhält - eine Tatsache, die sich auch auf denHandel, insbesondere auf Plattformen wie Amazon, auswirkt. Händler habenerkannt, dass sie mit Produkten, mit denen sich Strom sparen oder produzierenlässt, viel Geld verdienen können. So gab es aufgrund der Angst vieler Menschenvor Stromausfällen zum Beispiel eine gesteigerte Nachfrage nach verwandtenProdukten. Händler, die ihr E-Commerce-Geschäft ausbauen möchten, tun folglichgut daran, solche Trends frühzeitig zu identifizieren.Ein Beispiel: Immer mehr Menschen können sich kein Auto leisten - und fahrenstattdessen Fahrrad. Gleichzeitig gewinnt das Thema Umweltschutz immer mehr anBedeutung, weshalb der Fahrradmarkt in den vergangenen vier bis sechs Jahrenstark gewachsen ist - insbesondere im Bereich der Elektrofahrräder. Ein weitererTrend ist das Thema Camping. Statistiken zufolge sind die Übernachtungen aufCampingplätzen zwischen 2010 und 2019 millionenfach gestiegen - einaufwärtsgerichteter Trend, der zeigt, dass immer mehr Menschen sich für dasThema interessieren. Um solche Trends zu erkennen, kann es hilfreich sein,aktuelle Statistiken auf Plattformen wie Statista zu Rate zu ziehen, die dabeihelfen, den Markt genauer zu verstehen.Sobald Händler einen Trend identifiziert haben, können sie sich auf die Suchenach dem passenden Produkt begeben. Hier ist es wichtig, schnell zu handeln undsorgfältig zu prüfen, welche Produkte in diesem Bereich auf Amazon gefragt sind.Auf dieser Grundlage kann anschließend gezielt ein Produkt ausgewählt undbestellt werden, das eine hohe Nachfrage hat. Indem sich Händler auf dieaktuellen Trends im Bereich der Energiewende konzentrieren, können sie vondiesem wachsenden Markt profitieren.Über Nicklas Spelmeyer:Nicklas Spelmeyer ist der Geschäftsführer der Ecommerce.de Consulting GmbH undGründer von FBA Unstoppable. Seit über drei Jahren ist er auf der PlattformAmazon erfolgreich als Verkäufer aktiv und berät mit seinem Team inzwischen über600 Kunden dabei, ihre Amazon-Präsenz zu optimieren. Sein Fokus liegt dabei aufMarketing und Verkaufspsychologie. Spelmeyer ist außerdem Autor eines vielgelobten Fachbuches über Amazon-Shops und seit längerer Zeit auch auf YouTubeaktiv. Er sitzt mit seinem rund 30-köpfigen Team in Berlin. WeitereInformationen unter: https://ecommerce.de/Pressekontakt:Nicklas Spelmeyerhttps://ecommerce.de/E-Mail: mailto:info@ecommerce.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161963/5592299OTS: Nicklas Spelmeyer

Berlin (ots) - Strom sparen und produzieren ist in Mode - daher gehen auch die Angebote für Solarzellen, Speicher und andere Gadgets bei Amazon und Co. durch die Decke. Was kaum jemand weiß: Nicht Amazon selbst, sondern viele kleine Händler verdienen sich hier gerade eine goldene Nase. "Solche Trendprodukte sind Gelddruckmaschinen für Händler. Praktisch jeder kann in China Produkte organisieren und sie hier deutlich teurer verkaufen", erklärt Amazon-Experte Nicklas Spelmeyer. "Als im Winter die Angst vor einem Blackout umging, haben sich manche Anbieter mit Kurbelradios komplett saniert." Spelmeyer ist selbst Händler auf Amazon, berät inzwischen über 250 Händler und veranstaltet regelmäßig die "Seller Days" - eines der größten Branchenevents. Nachfolgend erklärt er, wie das Geschäft funktioniert und worauf Kunden achten müssen, wenn sie ein Trendprodukt kaufen wollen.

Geld verdienen mit der Energiewende? So wird mit Balkonkraftwerken und Co. Reibach gemacht (FOTO)

