Erster Blick aufs Messejahr 2024 - Leitmessen in dichter Folge in Deutschland

Berlin (ots) -



- Noch 110 Messen bis Ende 2023

- Publikum wird immer internationaler

- Weltkongress der Messewirtschaft 2024 in Deutschland



Die kürzere zweite Halbzeit des Messejahres hat begonnen: Bis Jahresende finden

in Deutschland noch 110 Messen mit überwiegend internationaler Bedeutung statt.

Darunter sind die Leitmessen für die globale Ernährungswirtschaft Anuga (7. bis

11. Oktober, Köln), die Frankfurter Buchmesse, die ihren 75. Geburtstag feiert

(18. bis 22. Oktober), sowie die Weltleitmesse für Landtechnik, Agritechnica

(12. bis 18. November, Hannover).





Der erste Blick auf 2024 verspricht schon jetzt ein enorm starkes Messejahr mitwenigstens 350 Messen in Deutschland. Globale wie europäische Leitmessen indichter Folge werden Anziehungspunkte für nationale wie internationaleausstellende Unternehmen, die Innovationen präsentieren. Fast ein Dutzend neueFormate erwarten erstmalig Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland.Nach mehr als 20 Jahren findet 2024 der Weltkongress der Messewirtschaft wiederin Deutschland statt. Veranstalter ist der Weltmesseverband Ufi mit Sitz inParis. Gastgeberin wird vom 20. bis 23. November die Koelnmesse sein, diezugleich ihr 100. Jubiläum feiert.- Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen MessewirtschaftAUMA: "Der Messeplatz Deutschland ist mit Zukunftsthemen hochinnovativ undenorm anziehend. Mit Stolz sehen wir, dass deutsche Messen immerinternationaler werden. Mehr als ein Drittel der Messebesucher und fast 60Prozent der ausstellenden Unternehmen kommen mittlerweile aus dem Ausland zuuns. Zugleich beobachten wir, wie sich die deutsche Messewirtschaft selbst fürneue Herausforderungen wappnet und flexibler ausrichtet. DurchVeranstalterkooperationen und neue Themenpartnerschaften werden Kompetenzenstark gebündelt, um Chancen schneller zu verwandeln und die relevanten Themenzu treiben."Ausgewählte Highlights:- September 2023, Dortmund: Nach der Premiere 2022 findet vom 26. bis 28.September 2023 die zweite Ausgabe der international ausgerichteten FachmesseVertiFarm für landwirtschaftliche Anbausysteme der Zukunft statt, Next LevelFarming und New Food Systems genannt. 70 ausstellende Unternehmen aus 17Ländern, 1.500 nationale und internationale Teilnehmende waren beim Startdabei.- Oktober, Stuttgart: Premiere für Quantum Effects. Die Fachmesse fürQuantentechnologien fokussiert sich am 10. und 11. Oktober auf vier Themen:Computing sowie Enabling Technologies, Software, Sensorik und dieKommunikation. Die brandneue Messe will den Brückenschlag zwischen