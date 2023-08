Obwohl Hugo Boss derzeit talwärts tendiert, ist die zweite Kaufwelle ausgehend seit Oktober 2022 in ihrer Ausdehnung noch nicht vollständig. Weitere Kursgewinne an 81,40 Euro sind stark anzunehmen, da es derzeit auch noch keine Anzeichen eines Topping-Musters gibt. Trotzdem sollten Investoren zuvor mit einer Konsolidierungsausdehnung auf 63,78 und womöglich noch 59,98 Euro rechnen. Anschließend könnten dann die nächsthöheren Kursmarken angesteuert werden. Ein direkter Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs von 75,76 Euro würden vorzeitig besagtes Kurspotenzial an 81,40 Euro freisetzen.

Hugo Boss AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: