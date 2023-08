'Stromer sind zu teuer' - China bei Batterie im Vorteil

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der hohe Kaufpreis von Elektroautos bremst der Unternehmensberatung Deloitte zufolge die Verkehrswende in Deutschland massiv. "Das Hauptproblem: Die Stromer sind zu teuer", schrieben die Branchenexperten in einer am Donnerstag in München veröffentlichten Studie. Der Unterschied betrage im Durchschnitt mehr als 11 000 Euro: Ein neuer Verbrenner koste aktuell durchschnittlich 31 000 Euro, ein Batterieauto 42 500 Euro.

