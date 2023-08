TerrePower präsentiert Elektrofahrzeugbatterie-Technologie auf der North American Detroit Auto Show

MOBILE, Ala., 31. August 2023 /PRNewswire/ -- TerrePower, ein Geschäftsbereich von BBB Industries, präsentiert seine nachhaltig hergestellten Batterielösungen auf der North American International Auto Show in Detroit am 13. September 2023. TerrePower wird ein Kamingespräch veranstalten, bei dem die Lithium-Ionen-Akkutechnologie für Batterien mit längerer Lebensdauer vorgestellt wird, die kostengünstige und ökologisch nachhaltige Lösungen für Automobilhersteller und Verbraucher darstellen.

Maria Caballero, Präsidentin von e-Mobility, BBB Industries. Maria Caballero ist eine Veteranin in der Automobilindustrie mit 25 Jahren Erfahrung. Bevor sie zu BBB kam, leitete Maria die Visteon Electronics OE-Servicegruppe. Maria arbeitete auch für die Automobilzulieferabteilung von Ford, wo sie verschiedene Funktionen in den Bereichen Fertigung, Geschäftsplanung und Programmmanagement innehatte.

Moderator: Jordan Arocha, PMP, Director of Commercial Operations, Munro & Associates, Inc.

WAS: North American International Auto Show, Detroit, Michigan

Kamingespräch "Sustainable Manufacturing of Components Driving our Clean Energy and Mobility Future" (Nachhaltige Herstellung von Komponenten, die unsere saubere Energie- und Mobilitätszukunft vorantreiben)

WANN: Mittwoch, 13. September 2023, 13:00 bis 13:45 Uhr

WO: Huntington Place, 1 Washington Blvd., Detroit, Michigan

WARUM: Die Wiederaufbereitung von Elektrofahrzeugbatterien ist nachhaltig, da sie die Notwendigkeit des Abbaus von Rohstoffen, die für die Batterie verwendet werden, reduziert. TerrePower ist das einzige Unternehmen seiner Art, das auf nachhaltige Weise Elektrofahrzeugbatterien, Solarmodule und Energiespeichersysteme herstellt. Bei Fahrzeugbatterien umfasst das Verfahren die Identifizierung der schwachen Komponenten im Batteriesatz und deren Austausch durch geprüfte und als gut befundene Komponenten, um die Leistung des Batteriesatzes zu verbessern, damit er wieder in einem Fahrzeug verwendet werden kann. Batteriemodule, die so weit degradiert sind, dass sie nicht mehr verwendet werden können, werden dann in stationäre Energiespeicher umgewandelt, um ihnen ein zweites Leben zu geben.

Informationen zu BBB Industries

BBB Industries, LLC ist ein führender nachhaltiger Hersteller, der die Automobil-, Industrie- und erneuerbaren Energiemärkte bedient. Mit einer umfangreichen Präsenz und Niederlassungen in ganz Nordamerika ist BBB im Jahr 2020 in den europäischen Markt vorgedrungen und produziert und liefert nun auf nachhaltige Weise eine Reihe von nicht-diskretionären Ersatzteilen in mehr als 90 Ländern. TerrePower ist ein Geschäftsbereich von BBB, der die Märkte für Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und Solarenergie in Nordamerika und Europa bedient. BBB Industries, LLC wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Niederlassungen im Großraum Mobile, Alabama und Dallas, Texas. Weitere Informationen finden Sie auf www.bbbind.com. Um mehr über TerrePower zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.bbbind.com/terrepower

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/terrepower-prasentiert-elektrofahrzeugbatterie-technologie-auf-der-north-american-detroit-auto-show-301913214.html