ChatGPT in der Industrie - Sinnvolle Ergänzung oder nutzlose Spielerei? (FOTO)

Gerade in der Industrie sind die Meinungen über ChatGPT

weiterhin gespalten: Während Befürworter vor allem auf beschleunigte oder

vereinfachte Prozesse hinweisen, entgegnen Kritiker, dass hierfür keine

KI-Modelle nötig wären - in der Praxis würden sie schließlich nur selten echte

Fortschritte bringen.



Dabei kann ChatGPT zweifellos als revolutionärer Schritt in der Entwicklung

künstlicher Intelligenz gesehen werden. Nicht vergessen darf man allerdings: Es

bleibt immer noch ein Werkzeug, das von qualifizierten Fachkräften gesteuert

werden muss. Nachfolgend geht es um die Chancen und Grenzen für ChatGPT in der

Industrie und wo es - richtig eingesetzt - entlasten kann.





ChatGPT - endlich ein KI-Tool für alleWenngleich ChatGPT erst im Herbst 2022 einen wirklichen Boom erlebte, ist KI ansich bei Weitem nichts Neues in industriellen Anwendungsbereichen: Schon seitJahrzehnten werden in der Industrie KI-gestützte Anwendungen verwendet, umbeispielsweise Maschinen zu steuern oder Muster in Messreihen zu erkennen. Da ineinigen Bereichen mit enormen Datenmengen gearbeitet wird, wären Menschen sonstnicht oder nur unter großem Aufwand dazu fähig, diese Aufgaben zu bewältigen.Die wirkliche Neuerung, die ChatGPT mit sich bringt, besteht also in ersterLinie darin, dass der Chatbot KI-Anwendungen für eine breite Masse zugänglichmacht und größtenteils brauchbare Ergebnisse liefert. Ob Hausaufgaben für dieSchule, Blogbeiträge oder Unternehmensbroschüren - ChatGPT kann zu jedem Themain Sekundenschnelle Texte ausgeben, für die ein Mensch sonst lange brauchenwürde.Blogposts, Berichte und Co. auf KnopfdruckDiese Faktoren machen ChatGPT auch jenseits der Felder attraktiv, in denenKI-Anwendungen traditionell zu Hause sind. Anders als spezialisierte Tools kannChatGPT für eine Vielzahl an Verwendungszwecken eingesetzt werden - zum Beispielin der Buchhaltung oder im Vertrieb. Dabei greift die Anwendung aufunvorstellbar große Datenmengen zurück und kann in Echtzeit die gewünschtenAntworten liefern.Für Industrieunternehmen ist das zum Beispiel in den Bereichen des Marketingsund der internen Kommunikation von Interesse. War es noch vor einiger Zeitnotwendig, dass einzelne Mitarbeiter unter teils erheblichem ZeitaufwandBlogbeiträge verfassen oder Informationen für Sachtexte, Berichte und Broschürenzusammenstellen, so kann die KI diese Aufgaben binnen Sekunden erledigen.Aktuell noch kein Ersatz für menschlichen InputDennoch bleibt ChatGPT ein Werkzeug, das richtig eingesetzt werden muss, umoptimale Ergebnisse zu liefern. Entsprechend ist es unerlässlich, dass der