20 Jahre visunext / Vom Start-up zur Unternehmensgruppe (FOTO)

Emsdetten (ots) - Im August 2003 fingen Christoph Hertz und Matthias Hemesath

an, aus dem Elternhaus gebrauchte Beamer bei dem damals noch jungen Ebay zu

verkaufen. Aus dieser gemeinsamen Unternehmung entstand in den vergangenen 20

Jahren die visunext Group, eine europaweite Unternehmensgruppe mit über 200

Mitarbeitenden und einem Gesamtumsatz von mehr als 110 Millionen Euro. Wichtige

Erfolgsfaktoren waren dabei langfristiges und solides Wachstum, ein hohes Maß an

Marktverständnis und die nötige Flexibilität, auf Marktveränderungen zu

reagieren. Nach diesen Prinzipien wächst das E-Commerce-Unternehmen bis heute.

Im letzten Jahr erweiterte visunext die neue, hochmoderne Firmenzentrale in

Emsdetten.



Mit Medientechnik auf Erfolgskurs





Im Gründungsjahr hatten die beiden Jungunternehmer gerade ihr Abitur in derTasche und wollten mit dem Beamer-Verkauf ihre WG-Kasse für das BWL- undVWL-Studium aufbessern. Schnell liefen die Geschäfte so gut, dass der heimischeKeller als Produktlager zu klein wurde. So entstand in der Taubenstraße inEmsdetten mit den ersten Mitarbeitenden das Start-up rund um den damaligenOnlineshop Beamershop24. Christoph Hertz, CEO von visunext: "Den BegriffStart-up kannte Anfang der 2000er kaum jemand. Mein Mitgründer Matthias und ichwaren schon damals begeistert von all den innovativen Techniken, die sichabzeichneten. "Beamer und Leinwände online bestellen, 24 Stunden am Tag, so derdamalige Ansatz der beiden Anfang-20-Jährigen. Mit Beamershop24 ist dasUnternehmen in Deutschland bekannt geworden und stieg zum Marktführer für Beamerund Leinwände auf.Entwicklung vom Internet-Versandhändler zum digitalen FachhandelSeit 2018 tritt das Unternehmen einheitlich als visunext auf, weil im Laufe derZeit das Produktportfolio stark gewachsen ist und die Leistungen weit über dieeines Onlineshops hinausgehen. Heute sind neben den Beamern insbesonderegroßformatige oder interaktive Displays, aber auch Videokonferenztechnikrelevant. "Während in der Anfangszeit der Vertrieb im Fokus stand, ist heute dieBeratungs- und Planungsleistung essenziell. Egal ob online-transaktionaleBestellung mit telefonischer Beratung oder komplexe planerische Leistungen mitUnterstützung des eigenen Außendienst- oder Montage-Teams: Wir sind digitalerFachhandel", erklärt Hertz.Das Produktportfolio umfasst mittlerweile die gesamte Hardware fürprofessionelle Konferenzraumtechnik, digitale Bildungsräume, Audio- undVideo-Streaming sowie Heimkino-Ausstattung. Mittlerweile befinden sich mehr als