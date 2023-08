ETFs: Der Geheimtipp für intelligente Diversifizierung und höhere Rendite!

Die Indexfondsbranche hat sich über die Jahre weiterentwickelt. ETFs sind nicht mehr so simpel gestrickt wie dermaleinst. Statt nur einem klassischen Index nachzulaufen, investieren sie nicht mehr nur in einzelne Assetklassen. Mittlerweile führen sogenannte Faktor-ETFs – auch Smart-Beta- oder Strategie-ETFs – ausgefeiltere Taktiken ins Feld und setzen Anlagestrategien aktiver Manager um – und das, zum Preis passiver Anlagen. Faktor-ETFs sind Indexfonds, die keinen klassischen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes folgen, sondern nutzen alternativen Kriterien diesen zu gewichten. Das heißt, sie bilden einen Index zwar nach wie vor ab, aber nur einen Ausschnitt, der nicht mehr allzu viel mit herkömmlichen Marktbarometern zu tun hat, sondern von den Anbietern selbst konstruiert wird.

Basis von Faktor-Strategie sind komplexe Analysen, diese beruhen auf Grundlagen finanzwissenschaftlicher Forschung und untersuchen den Einfluss von Faktoren auf Aktien bzw. auf die Muster ihres Wertverlaufs. Ziel dieser Faktor-Strategien ist es, vielversprechende Aktientitel, also Aktien mit hohen künftigen Renditechancen, ausfindig zu machen. Anleger können so über Faktor-ETFs in andere Unternehmen investieren als mit herkömmlichen ETFs, damit die Diversifizierung ihres Portfolios optimieren und gleichzeitig ein deutliches Renditeplus anstreben. Obendrauf gibt noch ein Bonbon: Mit Faktor-ETFs können Anleger von einer Zusatzrendite – der Faktor-Prämie – profitieren.

Faktor-Strategien sorgen für Outperformance

Der Faktor-Ansatz zielt darauf ab, im Vergleich zu herkömmlichen ETFs durch seinen „Faktor“ – auch „Smart Beta“ genannt – Risiken zu reduzieren oder Renditen zu steigern. Ishares, der ETF-Anbieter der US-Investmentgesellschaft BlackRock, bezeichnet Faktor-ETFs als „gut dokumentierte Renditetreiber innerhalb und unter Anlageklassen, Märkten und Ländern.“ Im Wesentlichen unterscheidet man zwei Typen von Faktoren: Zum einen die Makrofaktoren – wie Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums oder Inflationsrate – und zum anderen Stilfaktoren, die zum Verständnis von Erträgen innerhalb der Anlageklassen beitragen. Die Finanzwissenschaft hat fünf Stilfaktoren für Kapitalanlagen verifiziert, die langfristig als positive Rendite- oder Performancetreiber wirken.

Size (Größe): Small Caps, kleinere, flexible Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial

Smart-Beta-Strategien gegen Klumpenrisiko

ETFs, die den Weltaktienindex MSCI World abbilden, gehören bei Anlegern zu den beliebtesten, dabei birgt der Index ein nicht zu unterschätzendes Klumpenrisiko. Die USA haben immer schon einen besonders hohen Anteil, von derzeit 69% (Stand: 31.07.2023), im MSCI World und die restlichen 22 Industrienationen bringen es zusammen gerade mal auf 31%. Auf Sektorenebene fällt vor allem der IT-Sektor mit 22% ins Gewicht, gefolgt von Finanzen mit 15% und Gesundheitswesen mit 13%.

Und: 4 der 5 größten Aktiengewichte (Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia und Amazon) sind Tech-Werte (Quelle: Stiftung Warentest). Anleger, können ihr Portfolio aber z.B. mit einem Faktor-ETF diversifizieren und damit vor allem stabilisieren. Im aktuellen Umfeld hoher Inflation bietet sich z.B. ein breit gestreuter MSCI World Small Cap Index an, der sich auf kleine und mittlere Unternehmen konzentriert, die im MSCI World unterrepräsentiert sind. Denn in Vergangenheit haben sich in Phasen hoher Inflation, wie z.B. in den 1970er Jahren, Small- und Mid Caps besser entwickelt als die Schwergewichte unter den Unternehmen. Darüber hinaus gibt es unter „den Kleinen“ oft noch unentdeckte Perlen.

Multi-Faktor-ETFs – passive Anlagechancen aktiv nutzen

Experten haben festgestellt, dass verschiedene Faktoren in verschiedenen Marktphasen den Markt übertreffen oder „outperformen“. Im Umkehrschluss heißt das, dass z.B. ein Momentum-Ansatz, der in stabil wachsenden Phasen den breiten Markt schlagen kann, in einem Seitwärtsmarkt kaum funktioniert. In einem solchen Marktumfeld können dagegen Quality- oder auch Small Caps-Ansätze punkten. Der Minimum-Volatility-Ansatz beispielsweise reduziert zwar in Abwärtsphasen die Verluste, kann aber in Aufwärtsmärkten die Renditechancen schmälern.

Das bedeutet: Nicht jeder Faktor kommt zu jeder Zeit zum Tragen. Smart-Beta-ETFs können ihre Stärken nur ausspielen, wenn sie dem aktuellen Marktumfeld entsprechend eingesetzt werden. Hier kommen Multi-Faktor-ETFs ins Spiel. Sie nutzen diese Erkenntnis und investieren in mehrere Faktorstrategien. Multi-Faktor-ETFs funktionieren nicht nur in einer einzigen Marktphase gut. Bei Veränderungen der Konjunkturlage wird die Kombination der Faktoren über Algorithmen gesteuert automatisch angepasst, um so in jeder Marktphase die Performancechancen zu optimieren.

Anlegern steht mittlerweile ein großes Angebot an Multi-Faktor-ETFs einer ganzen Reihe von Anbietern zur Verfügung, darunter UBS, Amundi, Ishares, Lyxor, Wisdom Tree oder Invesco:

Hier eine kleine Auswahl von Multi-Faktor-ETFs:

HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD (ISIN:IE00BKZGB098)

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (ISIN:IE00BZ0PKT83)

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (ISIN:IE00BJRCLL96)

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc (ISIN:IE00BJQRDP39)



Fazit: Die Aktienauswahl bei Faktor-ETFs hat wissenschaftliche Grundlagen und folgt komplexen Mustern, die sie fast wie aktiv gemanagte Fonds funktionieren lässt, und dennoch sind sie deutlich kostengünstiger als diese. Da die Aktienauswahl nach anderen Kriterien erfolgt, kann ein Gewinn erzielt werden, der unabhängig von der aktuellen Marktstimmung ist. Ein weiterer Vorteil, den Faktor-ETFs bieten, ist die Zusatzrendite – auch Faktor-Prämie –, die mit ihnen erwirtschaftet werden kann. Mit einem Faktor-ETF können Anleger ihr Wertpapierportfolio gewinnbringend aufpeppen: Denn Faktor-ETFs verfolgen individuelle Anlagestrategien, streuen das Risiko des Investments, erhöhen die Diversifizierung des Wertpapierportfolios und können herkömmliche ETFs oder sogar aktive gemanagte Fonds schlagen.

Autor: Bryan Perry, Analyst SmartTrade Daily

