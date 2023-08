Berlin (ots) - Panasonic stellt auf der IFA 2023 in Berlin in der Halle "HUB27"

seine neuesten Consumer-Produkte aus den Bereichen TV, Home AV,

Küchenkleingeräte, Personal Care, Digital Imaging und Smart Communication vor.

Sie sind Teil eines ganzheitlichen Ansatzes des Unternehmens, der das

Wohlbefinden für Menschen, die Gesellschaft und den Planeten in vier

verschiedenen Dimensionen anstrebt. "Unser Ziel ist es, individuelles

Wohlbefinden mit globaler Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, und wir haben

hart daran gearbeitet, diese Vision zum Leben zu erwecken", erklärt Masahiro

Shinada, CEO der Panasonic Corporation. Panasonic arbeitet intensiv an

branchenführenden Lösungen zu den Themen CO2-Reduktion, Innovation und

Kreislaufwirtschaft. Wichtige Schritte dafür sind unter anderem, die

Produktdesignphilosophie neu zu denken und längere Produktlebenszyklen in den

Vordergrund zu stellen - zum Beispiel durch die Verwendung modularer Designs zur

einfacheren Reparatur oder die Einbindung von IoT zur vorausschauenden

Fehlererkennung - sowie besser nutzbare Refurbishment-Angebote und Abo-Modelle

zu ermöglichen. Gleichzeitig arbeitet das gesamte Unternehmen (Panasonic

Holdings) bereits heute erfolgreich an der Dekarbonisierung seiner ca. 250

Fabrikstandorte. Zudem baut Panasonic seine Produktion von Wärmepumpen in Europa

aus. Zur weiteren Stärkung des Wärmepumpengeschäfts investiert Panasonic bis

2025 mehr als 300 Millionen Euro in Forschung & Entwicklung, Produktion sowie

Vertrieb & Marketing.



Im Rahmen der IFA 2023 steht bei Panasonic seine Corporate Vision "Holistic

Wellbeing" (https://youtu.be/eg36Wdqgu0E) im Zentrum. Die vier Dimensionen des

Holistic Wellbeing Ansatzes gliedern sich dabei in:





- "Spatial Wellbeing" (TV und Home Entertainment),- "Outer Wellbeing" (Personal Care),- "Inner Wellbeing" (Küchenkleingeräte) und- "Social Wellbeing" (Digital Imaging und Petcare)."In einem Jahr, in dem wir bereits so viele innovative und preisgekrönteProdukte in all den verschiedenen Produktkategorien eingeführt haben, freuen wiruns sehr darauf, unseren europäischen Handelspartnern in Berlin unsere Strategieund noch mehr neue Produkte zu präsentieren", erklärt Hideki Katayama,Geschäftsführer der Panasonic Marketing Europe GmbH.Spatial WellbeingTV und Home AV für beste Unterhaltung - zu Hause und unterwegsSehen und Hören sind wichtige Elemente des Spatial Wellbeings - richtigeingesetzt können sie unser allgemeines Wohlbefinden erheblich steigern. Passenddazu kündigte Panasonic vor wenigen Wochen sein neues 2023er-Sortiment an OLED-und LED-Fernsehern (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/14-fy2023-panasonic-kuendigt-tv-serien-fuer-2023-an.html) an. Insbesondere diePanasonic OLED-Fernseher gelten seit langem als erste Wahl für Filme,Fernsehsendungen und Games. Die langjährige Zusammenarbeit von Panasonic mitprofessionellen Filmemachern und den wichtigsten Spieleentwicklern führt dazu,dass neue Produkte auch aus der Sicht der Content-Ersteller entwickelt werden.So wird sichergestellt, dass Inhalte originalgetreu - also wie sie von denProduzenten erdacht waren - wiedergegeben werden. Panasonic setzt also weiterauf Feintuning aus Hollywood: Bei den OLED-Topmodellen kombiniert dasUnternehmen japanisches Know-how und Ingenieurskunst mit dem professionellenErfahrungsschatz des als "da Vinci der Filme" bekannten HollywoodFilm-Koloristen Stefan Sonnenfeld bei der Farbabstimmung. Wie viele andereführende Koloristen verwendet er OLED-Bildschirme von Panasonic alsgroßformatige Referenzmonitore in seinem täglichen Arbeitsablauf. Ein weiterverbesserter Filmmaker Mode sorgt zudem dafür, dass Kino-Enthusiasten Filmeexakt so genießen können, wie vom Regisseur erdacht. Zusätzlich kommenintelligente Sensoren zum Einsatz, um die Farbtemperatur des Umgebungslichts zuerkennen und das Bild detailliert anzupassen. So lässt sich sowohl tagsüber alsauch beim nächtlichen Filmeschauen eine natürlichere Bilddarstellung erreichen.Zudem hat Panasonic mit "My Scenery" eine Funktion entwickelt, die im Sinne derAchtsamkeit und für die psychische Gesundheit zum Raum oder der Stimmungpassende Umgebungen schafft - also zum Beispiel schöne Landschaft, um sich beimArbeiten besser konzentrieren zu können oder beruhigende Regengeräusche für eineentspannende Routine vor dem Schlafengehen.Auch beim immer wichtiger werdenden Thema Gaming schaffen die Entwicklermithilfe beeindruckender Bilder und Soundeffekten unglaublich realistischedigitale Welten. Die damit verbundenen immer größer werdenden technischenAnforderungen können oftmals nur noch professionelle Computer-Monitore leisten -oder eben die neuesten OLED-TVs von Panasonic. Um sicherzustellen, dass jedesSpiel optimal aussieht, bringt der neue True Game Mode1 alle für Filmeverfügbaren Features für eine akkurate Farbwiedergabe nun auch in die Welt desGaming, während das verbesserte HDR Tone Mapping eine originalgetreueDarstellung der von der Spielkonsole gelieferten HDR-Inhalte garantiert.Flaggschiff der 2023er-OLED-Modellreihe ist die in den Bildgrößen 55, 65 und 77Zoll erhältliche MZW2004-Serie (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/031-fy2022-panasonic-praesentiert-oled-tv-serie-mzw2004.html) . DieSerie basiert auf einem hochmodernen Panel mit Micro Lens Array und einermaßgeschneiderten, mehrschichtigen Wärmemanagement-Konfiguration, welche einedeutliche Steigerung der Helligkeit2 ermöglicht. Vier weitere Serien ergänzendas Panasonic OLED-TV-Sortiment nach unten: Die neue 4K-Ultra-HD Fernseher-SerieMZ1500 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/08-fy2023-panasonic-oled-tv-serie-mz1500.html) (42, 48, 55 und 65 Zoll) kombiniert einrevolutionäres Design mit der professionellen OLED-Technologie eines Master OLEDPRO-Panels3. Genau wie die in den gleichen Zollgrößen erhältliche MZW984-Serie (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/09-fy2023-panasonic-4k-ultra-hd-tv-serie-mzw984.html) ist sie eine absolute Empfehlung für alle,die Kino- und Gaming-Erlebnisse mit einem OLED-Fernseher auf höchstem Niveauerleben möchten. Die MZ800E-Reihe (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/10-fy2023-neue-panasonic-google-tvs-der-mz800e-ser.html) (42,48, 55 und 65 Zoll) hingegen kann mit einem minimalistischen rahmenlosen Designund einem überschaubaren Preis überzeugen - der perfekte Einstieg in diefaszinierende Welt der 4K Ultra-HD OLED-Fernseher und der erste PanasonicOLED-TV mit Google TV4 in der EU.Das Sortiment im LED-TV-Segment (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/05-fy2023-panasonic-praesentiert-neue-led-tv-serien.html) istähnlich breit: Die LED-4K-Ultra-HD-Fernseher der Serien MXW954 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/11-fy2023-panasonic-4k-tv-mxw954-und-mxw944.html) (55, 65 und 75 Zoll) und MXW944 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/11-fy2023-panasonic-4k-tv-mxw954-und-mxw944.html)(43 und 50 Zoll) verfügen über die neueste Mini-LED-Panel-Technologie(MXW954-Serie) beziehungsweise Full-Array-Local-Dimming (MXW944-Serie) undbieten eine außergewöhnliche Kombination aus Bildqualität und Vielseitigkeit fürverschiedene Arten von Inhalten. Die 4K-Ultra-HD-LED-TV-Serie MX800 (43, 50, 55,65, 75 sowie 85 Zoll5) mit integriertem Fire TV liefert die für Panasonictypische hochwertige Bild- und Tonqualität, gepaart mit der optimiertenBedienoberfläche von Fire TV OS. Die LED-Ultra-HD-Fernseher der MX700E-Serie (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/12-fy2023-panasonic-4k-led-tvs-mx700e.html) (43, 50, 55 und 65 Zoll) kombinieren hingegen diepersonalisierten Smart-Funktionen von Google TV mit außergewöhnlicher4K-Bildqualität und ermöglichen das unkomplizierte Streamen der besten Inhaltewie Fernsehprogramme, Filme und Sport und Games.Technics: 55 Jahre Sound-Erfahrung für Audioprodukte für höchste AnsprücheNeu in 2023 sind die kompakten und leichten Ohrhörer EAH-AZ40M2 (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/07-fy2023-technics-praesentiert-neue-tws-kopfhoerer-az40m2.html) . Zusammen mit den im Frühjahr veröffentlichten EAH-AZ80 undEAH-AZ60M2 (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/04-fy2023-technics-praesentiert-neue-tws-kopfhoerer.html) vervollständigen die EAH-AZ40M2 dasTrue-Wireless-Portfolio von Technics, das dank seines Klangreichtums und derKlarheit auch bei lauten Umgebungsgeräuschen für ein erhabenes Hörerlebnis stehtund zum Spatial Wellbeing beiträgt. Mit ihrer aktiven Geräuschunterdrückung, demunvergleichlichen Komfort und Bluetooth® Multipoint Connection, also dergleichzeitigen Verbindung von bis zu drei Geräten, fügen sich die EAH-AZ40M2nahtlos in jeden mobilen Lebensstil ein. Die Flaggschiffe EAH-AZ80 undEAH-AZ60M2 zeichnen sich in besonderem Maße durch ihre hervorragendeKlangqualität und ihren exzellenten Tragekomfort aus. Ob beim Sport, Pendelnoder in Meetings - der EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 bieten zuverlässige Mikrofone,optimale Unterdrückung der Umgebungsgeräusche sowie schweißresistenten undeffektiven Klang für alle Lebensbereiche. Die intelligenten Funktionen dieserbeiden Modelle bieten klare Anrufe durch die fortschrittlicheJustMyVoice(TM)-Technologie, branchenführende Geräuschunterdrückung, langeAkkulaufzeit und kabelloses Laden. Der kabellose Over-Ear-Kopfhörer EAH-A800 (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/052-fy2021-technics-eah-a800.html) mit Geräuschunterdrückung ergänzt dieses Angebot.Im Audio-Segment zeigt Technics auf der IFA 2023 den weltweit erfolgreichen undvielgelobten direktgetriebenen Plattenspieler SL-1500C (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/035-technics-prasentiert-su-gx70-und-sl-1500c.html) indem neuen, topaktuellen Farbton Weiß (SL-1500C). Damit kommt Technics dem Wunschvieler designorientierter Plattenliebhaber nach.Ein weiteres IFA-Highlight ist der kompakte Netzwerk-CD-Receiver SA-C600 (https://www.technics.com/de/presse/pressemeldung/024-fy2021-technics-sa-c600.html) ,der mit der bewährten und ausgereiften volldigitalen Verstärkertechnologiebasierend auf der Technics-typischen JENO-Engine begeistert - der Grundlage fürextrem dynamische Musikwiedergabe. Als Teil der Premium C600-Serie ergänzt derSA-C600 zusammen mit dem eleganten Hochleistungs-KompaktlautsprechersystemSB-C600 das Technics-Portfolio: Es schließt die Lücke zwischen den kompaktenAll-in-One-Systemen wie dem C70MK2 mit seiner exklusiv entwickelten8-cm-Tieftoneinheit und einer 2-cm-Kalottenhochton-Einheit und echtenEinzelkomponenten-Systemen wie dem C700 und dem G700-System.Outer WellbeingHochwertige Körperpflege mit gutem GewissenEin gesundes und positives Aussehen dank optimaler und individuellerKörperpflege sind wichtig für das äußerliche Wohlbefinden der Menschen. DiePanasonic Körperpflegeprodukte sind speziell darauf ausgerichtet, diesen Aspektdes Wohlbefindens zu unterstützen und zu verbessern. Ein Beispiel: Der PanasonicHaartrockner EH-NA9J (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/010-fy2022-panasonic-haartrockner-na9j.html) kombiniert nanoe(TM) undDouble-Mineral-Technologie und spendet so dem Haar schon während des Trocknensreparierende Tiefenpflege und stärkt die Haarstruktur. Die nanoe(TM) Technologieverwandelt Feuchtigkeit aus der Luft in negativ geladene Feuchtigkeitspartikel,die so winzig sind, dass sie tief in das Haar eindringen können und es glänzenlassen. Gleichzeitig neutralisiert nanoe(TM) die elektrostatische Ladung desHaares und bändigt "fliegendes Haar". Hinzu kommt dieDouble-Mineral-Technologie, die durch zwei Zinkelektroden Mineral-Ionen erzeugt,welche die Haaroberfläche stärken und das Haar widerstandsfähig gegenmechanische Beanspruchung wie Kämmen und Bürsten oder UV-Strahlen machen."Bis zu fünf Pflegeroutinen mit nur einem Akkugriff" - die Idee hinter demmodularen Körperpflege-System Panasonic MULTISHAPE (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/029-fy2022-panasonic-multishape-travel.html)ist nicht nur praktisch und platzsparend, sondern auch nachhaltig und mit dem iFDesign Award Gold sowie dem Red Dot Design Award bereits preisgekrönt. Es istdas erste Beispiel für das neue Panasonic Designdenken, das denUmwelt-Fußabdruck eines Gerätes von der Herstellung bis zum Produktlebensendemöglichst klein halten möchte. Der MULTISHAPE kann mit nur einem Akku und einemLadekabel bis zu fünf Einzelgeräte ersetzen, von denen ansonsten jedes einenAkku plus Ladevorrichtung benötigt hätte: Rasieren, Bart und Haare trimmen,Bodygrooming, Nasenhaare kürzen und sogar Zahnpflege. Das modulare Prinzipminimiert den Materialeinsatz im Vergleich zu herkömmlichen Geräten, schontRessourcen und vermeidet Abfall. Das griffige, wasserfest designte Handstückgibt es wahlweise mit Lithium-Ionen-Akku (90 Minuten Laufzeit und Quickcharge)oder Nickel-Metallhydrid-Akku (50 Minuten Laufzeit).Ähnlich funktionell und flexibel ist die Panasonic EY Series (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/033-fy2022-panasonic-epilierer-ey-series.html) , die sieben Epilierer-Modelle umfasst und dank verbessertemEpilierkopf mit zwei Epilierrollen, neuer Andruckkontrolle und dreiEpiliergeschwindigkeiten für eine sanfte und schnelle Haarentfernung sorgt. Überunterschiedliche Wechselköpfe im Lieferumfang ermöglichen die sieben EY-Modelleeine ganze Reihe weiterer Beauty Treatments: Das 7-in-1 Modell EY90 epiliert,rasiert, trimmt und geht ebenfalls beim Bodypeeling und der Fußpflege zur Hand.Die gleiche Premium-Epilation wie das Topmodell bieten auch die sechs weiterenEY-Modelle, so dass man sich angepasst an die individuellenKörperpflegevorlieben für das Modell mit dem passenden Zubehör entscheiden kann.Der neue Nass-/Trocken-Rasierer Series 700 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/17-fy2023-panasonic-nass-trocken-rasierer-series-700.html) vereint einige der besten Rasierer-Technologien von Panasonic in einem Gerätzu einem attraktiven Preis. Herzstück ist ein ultraschneller Linearmotor, derauch in den aktuellen Panasonic Premium-Rasierern wie dem Series 900+ (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/001-fy2022-panasonic-6-klingen-rasierer-series-900.html) mit 6-Klingen-Scherkopf zum Einsatz kommt. Ertreibt den 3-fach Scherkopf mit Magnetschwebetechnologie zu insgesamt 39.000Schneidebewegungen pro Minute an. Der seitlich neigbare Scherkopf mit zweiFinishing-Scherfolien für die besonders hautnahe Rasur und einemIntegralschneider für kräftige, widerspenstige Barthaare an Kinn und Halsbestückt. Alle drei Klingen werden mit der fortschrittlichen japanischenKlingentechnologie von Panasonic hergestellt, die als besonders scharf, starkund langlebig gilt. Weil jeder Bart anders ist, ist der Series 700 mit einemreaktionsschnellsten Bartdichtesensor ausgestattet, der 200-mal pro Sekunde dieBartdichte und -dicke ermittelt und dementsprechend die Motorleistung anpasst.Inner WellbeingFür eine gesündere, einfachere und ausgewogenere Art zu kochenZiel bei der Entwicklung des NN-DS59 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/059-fy2021-panasonic-dampfbackofen-nn-ds59.html) und desNN-CS89/88 war es, vier Kochverfahren in einem kompakten Gerät zu kombinieren:Dampfgaren, Backofen, Grill und Inverter-Mikrowelle. Mit diesen Dampf-Kombiöfenhaben Feinschmecker und Kochanfänger gleichermaßen zahlreiche Möglichkeiten,neue Rezepte und Lieblingsgerichte zeitsparend und gesund zuzubereiten. Fischund Gemüse dämpfen, eine selbstgemachte Pizza backen oder sogar ein ganzesHähnchen perfekt braten - der kulinarischen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.Neben dem vitaminschonenden Dampfgaren ermöglicht der NN-DS59 auch eine fettarmeZubereitung.Auf der IFA präsentiert Panasonic zudem vier neue Geräte für sein "ExperienceFresh"-Küchenkleingeräteprogramm: die zwei neuen Mikrowellen-KombigeräteNN-DF38P (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/021-fy2023-panasonic-ska-neuheiten-ifa-2023.html) und NN-DF37P (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/021-fy2023-panasonic-ska-neuheiten-ifa-2023.html) und - erstmals auf dem europäischen Markt - zwei Heißluftfritteusen (AirFryer): NF-CC600 und NF-CC500 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/021-fy2023-panasonic-ska-neuheiten-ifa-2023.html) . Dieses Quartettaus kompakten und eleganten Geräten bietet einfach zu bedienende undenergiesparende Automatikprogramme für gesunde Mahlzeiten, die die Freude amKochen wecken und gleichzeitig für mehr Ausgeglichenheit durch schnelles,gesundes und leckeres Essen sorgen.Eines der herausragenden Merkmale der neuen Kombi-Mikrowellen NN-DF38P undNN-DF37P sind die drei Eco Combi Mode Einstellungen: Sie ermöglichen diegleichzeitige Nutzung der Grill- und Mikrowellenleistung, wodurch die Geräteeffizienter betrieben werden können als bei alleiniger Nutzung vonOber-/Unterhitze. Da in diesem Fall ein Vorheizen nicht erforderlich ist, lassensich köstliche Backofengerichte viel schneller und energieeffizienterzubereiten.Mit den Air Fryern NF-CC600 und NF-CC500 erweitert Panasonic seineKüchenkleingerätefamilie und bietet europäischen Kunden neue Möglichkeiten fürgesundes Kochen. Air Fryer funktionieren wie kleine Backöfen und haben dasPotenzial, den Energieverbrauch und die Garzeiten zu reduzieren, da sie über einkleineres Fassungsvermögen, Ober- und Unterhitze sowie eine Airflow-Technologieverfügen. Die Ober- und Unterhitze der neuen Air Fryer sorgt für eine360°-Fritierwirkung, die in kurzer Zeit und mit weniger Wenden zu gleichmäßigknusprigen Ergebnissen führt. Der eingebaute Wassertank ermöglicht es zudem,während des Frittierens sanften Dampf hinzuzufügen und so die Knusprigkeit nochweiter zu verbessern und gleichzeitig die Feuchtigkeit in den Lebensmitteln zuerhalten. Beide Modelle werden voraussichtlich ab Frühjahr 2024 erhältlich sein.Als Teil seines Nachhaltigkeitsengagements setzt Panasonic bei den neuenKombigeräten auf eine vollständig plastikfreie Umverpackung: Dazu werden dieGeräte in ein wiederverwendbares Baumwolltuch gehüllt und in einer plastikfreienKartonbox verpackt.Social WellbeingStarkes Upgrade für die spiegellosen LUMIX KamerasystemePanasonic hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, Content Creators zu befähigen,beeindruckende Geschichten zu erfassen und zu teilen, die zum Wohl derGesellschaft - also zum Social Wellbeing - beitragen. Die LUMIX Kameras undObjektive bieten Zuverlässigkeit, Flexibilität und Komfort - allesamtEigenschaften, die es braucht, um atemberaubendes Bildmaterial zu erstellen unddamit zu positiven Veränderungen zu inspirieren. Neu in 2023 sind die bereitsmehrfach mit Awards und Bestnoten ausgezeichnete LUMIX S5II (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/027-fy2022-panasonic-praesentiert-lumix-s5ii-und-s5iix.html) und die elegante, mattschwarze LUMIX S5IIX, bei der sogardie Logos und die Beschriftungen in Schwarz gehalten sind. Die Jury derrenommierten Technical Image Press Association (TIPA) wählte die LUMIX S5II erstkürzlich mit folgender Begründung zur "Best Full Frame Expert Camera":"Professionelle Content Creators werden die Möglichkeiten dieser Hybridkamera zuschätzen wissen, die sowohl hochauflösende Fotos als auch sehr anspruchsvolleVideofunktionen bietet. Sie ist das erste LUMIX Modell mit Phase-Hybrid-AF, dereine schnelle und präzise Autofokusleistung ermöglicht. Die S5II verfügt überein neues Active I.S.-System (Bildstabilisierung), das speziell dafür ausgelegtist, Aufnahmen im Gehen auszugleichen - eine spannende Weiterentwicklung für dieBerichterstattung von 'Vor Ort'-Veranstaltungen. Die TIPA-Mitglieder warenbeeindruckt von den Schnittstellen der Kamera, den zahlreichen Aufnahmemodi unddem aktiven Kühlsystem. Sie wiesen auch auf die beeindruckenden Fotofunktionendes Geräts hin - zum Beispiel die Geschwindigkeit von 9 Bildern pro Sekunde(mechanisch) und 30 Bildern pro Sekunde (elektronisch), der große Dynamikbereichund die beeindruckenden ISO-Werte von ISO 50-204.800." Mindestens ebensobeeindruckt war auch die Mehrheit der Jury der Expert Imaging and SoundAssociation (EISA), einer internationalen Vereinigung von 60 Technik-Magazinen,Websites und Social Media Influencern aus 29 Ländern: Sie kürte die LUMIX S5IIXvor wenigen Tagen zur "EISA Video Kamera 2023-2024". Fazit: Mit ihrenherausragenden Leistungen im Foto- und Videobereich und einem erstaunlichkompakten und robusten Gehäuse erfüllen diese L-Mount-Kameras somit die hohenAnforderungen von kreativen Foto- und Video-Enthusiasten und bieten gleichzeitigein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein weiteres interessantesMerkmal: Die LUMIX S5IIX ist sowohl mit ProRes Raw als auch mit Blackmagic RawRecording über HDMI kompatibel und wird so den Anforderungen professionellerVideofilmer gerecht. Beide Modelle basieren auf einem neu entwickeltenVollformat-CMOS-Sensor mit 24 Megapixel und einem ebenfalls neuen Bildprozessor,der im Rahmen der L2 Technology Alliance von LEICA und LUMIX entwickelt wurde.Der Vollformat-Sensor der LUMIX S5II und S5IIX unterstützt jetzt auch neben demkontrastbasierten Autofokus auch eine Phasenerkennung und kombiniert beideFokussiermethoden zu einem neuen Phase Hybrid AF. Das schnelle und zuverlässigeneue System arbeitet mit 779 Messfeldern und ist in der Lage, Motive auch beischwierigen Lichtbedingungen, wie zum Beispiel bei Gegenlicht, zu erkennen undselbst dann weiter zu verfolgen, wenn sich zusätzlich andere Objekte im Bildbefinden. Damit sind die LUMIX S5II und die S5IIX zur idealen Wahl, wenn esdarum geht, sich bewegende Personen oder Objekte in actionreichen Situationenstets im Fokus zu behalten. Außerdem bietet der neue Prozessor einehervorragende Bildqualität und eine Videoleistung mit hoher Bitrate, die mit dereiner LUMIX S1H vergleichbar ist.Ein weiteres neues Feature namens Real-time LUT (Look up table) sorgt in derContent Creator Szene für große Begeisterung: Einige LUMIX Kameras erlauben jabereits, LUTs in die Kamera zu laden, um entweder ein "normalisiertes"V-Log-Bild zu betrachten oder eine Vorschau eines Looks zu erhalten, der dembeabsichtigten Endergebnis nahekommt. Mit der Real-time LUT-Funktion der LUMIXS5ll kann man sich jedoch jetzt nicht nur eine Vorschau eines Looks anzeigen,sondern ihn auch direkt während der Aufnahme dem Filmmaterial zuweisen, so dassdie Aufnahmen bereits während der Erstellung vollständig farbkorrigiert werdenkönnen. Dies spart nicht nur Zeit bei der Nachbearbeitung, sondern bietet eineriesige Auswahl an Looks und Stilen direkt von der Kamera aus.Als Teil des L-Mount Systems setzen die neuen Modelle LUMIX S5II und LUMIX S5IIXneue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit, Funktionalität und auch Flexibilität. Denninnerhalb des L-Mount Systems gibt es Objektive und Zubehör für nahezu alleAnwendungsfälle auf höchstem Niveau. Alleine Panasonic hat mehr als ein Dutzendhochwertige Objektive in seinem Sortiment. Zuletzt kam das LUMIX S 14-28mmF4-5.6 MACRO (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/032-fy2022-panasonic-praesentiert-lumix-s-14-28mm-f4-5-6-macro.html) alspreisgünstiges Ultraweitwinkel-Zoom hinzu. Dank eines vielseitigen Zoombereichsempfiehlt sich das Vollformat-Objektiv für weitwinklige Landschafts- undArchitekturaufnahmen, stimmungsvolle Porträts und dank der Makrofunktion mitkurzer Naheinstellgrenze für eindrucksvolle Detailaufnahmen.Neu ist auch das Firmware-Update Version 2.3 für die LUMIX GH6 (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/16-fy2023-firmware-update-fuer-lumix-gh6.html) , das dem aktuellen Flaggschiffmodell der LUMIX GH-Serie dieUnterstützung von 4K 120p/100p über HDMI und BRAW-Aufnahmen - alsoRAW-Videoaufzeichnung auf einem externem Blackmagic Rekorder - ermöglicht.Letzteres war bisher der LUMIX S5IIX (https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/02-fy2023-update-zur-lumix-s5iix-und-zur-lumix-s5ii.html)vorbehalten.Petcare: Sichere und zuverlässige Nahrungsmittelversorgung für HaustiereHaustiere tragen aus sozialer Perspektive enorm zum Wohlbefinden der Menschenbei. Entsprechend stark entwickelt sich der Markt für Haustierbedarf auch inEuropa. Insbesondere die Segmente Smarte Futterautomaten sowie Wasserspenderhaben großes Wachstumspotential. Als Antwort auf diese Entwicklung präsentiertPanasonic einen Smart Pet Feeder und einen Pet Drinking Fountain alszuverlässige Lösungen, die das soziale Wohlergehen von Haustierbesitzern undihren geliebten Begleitern verbessern. Beide Produkte werden voraussichtlich abEnde 2023 erhältlich sein.Der Panasonic Pet Drinking Fountain stellt die Gesundheit der Haustiere in denVordergrund, indem er kontinuierlich für frisches und gefiltertes Wasser sorgt.Das 4-stufige Filtersystem und der Mechanismus zur Wasserzirkulation sorgendafür, dass die Haustiere immer Zugang zu sauberem Wasser haben. Das durchdachteDesign des Wasserlaufs und die 5V-Wasserpumpe, die mit kaum wahrnehmbaren undabsolut schlaffreundlichen 25db arbeitet, reduzieren das Geräusch desWasserspenders auf Flüsterlautstärke. Dank dieses minimierten Betriebsgeräuschesstört der Pet Drinking Fountain die Ruhe im eigenen zu Hause in keiner Weise.Der Panasonic Smart Pet Feeder ermöglicht eine intelligente Fütterung direkt perApp, die den Mahlzeitenplan steuert. Dieser Futterautomat ist sehr vielseitigund kann verschiedene Arten von Futter mit einem Durchmesser von bis zu 12 mmaufnehmen - unter anderem getrocknete, luftgetrocknete, gefriergetrocknete undgepuffte Körner. Er verfügt über ein intelligentes Steuerungssystem für dieFütterung nach dem Mahlzeitenplan, eine Futterresterkennung und eineApp-Fernbedienung. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Verstopfungsschutz,eine Schale, um das Futter trocken zu halten, und eine doppelteEnergieversorgung.1 Nur bei TV-Modellen mit HCX PRO AI aus 2023 verfügbar2 Bei 55"- und 65"-Modellen3 Bei 55"- und 65"-Modellen4 Google TV ist der Name der Software dieser Geräte und eine Marke von GoogleLLC. Google, Chromecast integriert und Google Play sind Marken von Google LLC.5 Die Verfügbarkeit von Bildschirmgrößen kann je nach Land variierenFür weitere Informationen über Panasonic auf der IFA 2023 besuchen Sie bitte:http://events.eu.panasonic.com/IFA2023Über Panasonic:Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in derEntwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl vonAnwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil,Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Groupin ein operatives Unternehmenssystem umgewandelt, wobei die Panasonic HoldingsCorporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihremDach angesiedelt sind. Die Gruppe erzielte in dem am 31. März 2023 zu Endegegangenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 59,4 MilliardenEuro (8.378,9 Billionen Yen). Um mehr über die Panasonic Gruppe zu erfahren,besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/Weitere Informationen:Panasonic Deutschlandeine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Panasonic PressebüroE-Mail: mailto:panasonic-pr@jdb.dePressekontakt:Panasonic Pressebüroe-mail: mailto:panasonic-pr@jdb.deOffice Address:Winsbergring 15D-22525 HamburgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14151/5592430OTS: Panasonic Deutschland