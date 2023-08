Shirley Peer Jaegermann, CEO von Toys "R "Us in Israel, kommentiert: "Adcore ist der richtige Partner für die Verwaltung unserer digitalen Marketingkampagnen. Sie verstehen die Einzelhandels- und E-Commerce-Landschaft und die Bedeutung der Marke Toys "R "Us. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um unsere digitale Werbung auf die nächste Stufe zu heben."

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentiert: "Wir freuen uns, Toys "R "Us in unsere wachsende Liste weltweit anerkannter Marken aufzunehmen, die Adcore mit der Verwaltung ihrer Werbekampagnen beauftragen. Toys "R "Us ist eine beliebte Marke für Kinder auf der ganzen Welt und wir fühlen uns geehrt, dass sie uns ihre bewährten Technologielösungen und ihr Fachwissen anvertrauen, um die Wirkung ihrer digitalen Kampagnen zu maximieren."

TORONTO, ON / 29. August 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zur mühelosen und zugänglichen Nutzung des digitalen Marketings ("Effortless Marketing"), gab heute einen neuen Vertrag mit Toys "R "Us in Israel bekannt, einem weltweit anerkannten Spielwarenhändler und dem größten Spielzeugunternehmen des Landes. Adcore wird für das Management der Werbekampagnen des Unternehmens auf Google und Meta (Facebook) für den israelischen Markt verantwortlich sein und weitere potentielle Kanäle werden folgen.

Adcore kündigt neuen Vertrag mit Toys "R "Us in Israel an

