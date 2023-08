Volvo Financial Services und Junior Achievement Worldwide teilen die Kraft der Bildung im Bereich Geld & Finanzen mit 14.000 Jugendlichen

GREENSBORO, North Carolina, 31. August 2023 /PRNewswire/ -- Volvo Financial Services (VFS) hat vor kurzem eine einjährige Zusammenarbeit mit JA (Junior Achievement) Worldwide abgeschlossen, die eine Botschaft von wirtschaftlicher Befähigung durch Bildung im Bereich Geld & Finanzen an mehr als 14.000 Jugendliche in Brasilien, Frankreich, Indien Italien, Peru, Südafrika, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vermittelt.