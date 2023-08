- H1-Rekordumsatz von $10,7 Mio., 16% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (pcp)

- Beibehaltung der starken Wachstumsdynamik mit 17 aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Wachstum der Kasseneinnahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum

- Anhaltender Fokus auf wiederkehrende Umsatzsegmente, die mehr als 85% des Gesamtumsatzes ausmachen (38% in CY 2018)

- Weitere Steigerung der Bruttomarge (Gross margin) auf 37% in H1 CY 2023 (25% in CY 2018)

- Bereinigter EBITDA-Verlust weiter reduziert auf 353.000 USD in H1, davon 240.000 USD in Q1 und 113.000 USD in Q2

- Wichtige Vertragsvergaben und Auftragseingänge stützen starken Ausblick für H2 CY 2023

- Inbetriebnahme eines BOO-Projekts mit einem multinationalen Kunden in Singapur im Juni 2023; der Vertrag trägt ab H2 CY 2023 zum Umsatz und zu den Zahlungseingängen bei und die erforderlichen Investitionen sind abgeschlossen

- Fortschritte auf dem Weg zur NSF-Zertifizierung (amerikanisches Trinkwasser) für die neue, mit Graphenoxid verstärkte Membran; Vorbereitung auf die Markteinführung eines Haushaltswasserfiltrationsprodukts

- Das Unternehmen ist mit Barmitteln und Festgeldern in Höhe von ca. 4,1 Mio. $ zum 30. Juni 2023 gut finanziert

- Ernennung von Herrn Andreas Hendrik (Harry) De Wit in den Vorstand von De.mem (mit Wirkung vom 5. April 2023)

30. August 2023: Das Wasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen De.mem Limited (ASX: DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") freut sich, starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 zu melden.

Rekordumsatz

De.mem freut sich, den bisher höchsten Umsatz in H1 CY 2023 in Höhe von ca. 10,7 Mio. $ bekannt geben zu können, was einem Wachstum von ca. 16 % gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum ("pcp"), H1 CY 2022, entspricht.