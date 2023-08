CleanTech Lithium hat mit einer neuen, JORC-konformen Schätzung seine Ressource auf dem Hauptprojekt Laguna Verde deutlich erhöht. Das Unternehmen arbeitet nun an einer Vormachbarkeitsstudie, die das wirtschaftliche Potenzial eines Lithium-Betriebs zeigen soll. Die Analysten von Fox-Davies Capital haben ihr Kursziel für die Aktie bestätigt und sehen die Chance auf einen Vervielfacher.

Um 39 Prozent auf 1,1 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) konnte CleanTech Lithium seine Ressource auf dem Flaggschiffprojekt Laguna Verde jüngst vergrößern – und zwar in der höherwertigen Kategorie measured & indicated. Über alle Kategorien liegt die Ressource bei 1,8 Millionen Tonnen LCE nach dem anerkannten, australischen JORC-Standard. Die höherwertige Ressource bildet die Grundlage für eine Vormachbarkeitsstudie (Pre Feasibility Study), die das Unternehmen Anfang 2024 veröffentlichen will.

Für die Analysten von Fox-Davies Capital ist die neue Ressource Grund genug, um die Research-Studie zum Unternehmen zu aktualisieren. Dabei bestätigt Analyst Gaius King sein Kursziel von 4,45 GBP je Aktie. Aktuell steht der Wert bei etwa 0,48 GBP und bringt es auf einen Börsenwert von umgerechnet etwa 60 Mio. Euro. Somit sieht Fox-Davies Capital das Potenzial, dass die Aktie sich nahezu verzehnfachen kann.

Dabei sieht der Analyst zum einen noch erhebliches Explorationspotential auf Laguna Verde, da die Möglichkeiten im Norden und Westen der Liegenschaft noch nicht ausgeschöpft seien. Daher könnte die Ressource auf Laguna Verde auf bis zu 2,5 Mio. Tonnen LCE wachsen.

Analyst King blickt hier aber neben Laguna Verde auch auf das zweite Projekt in Chile, Fransisco Bay. Das Management von CleanTech Lithium hatte angekündigt, dass in den kommenden Wochen auch hier eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht werden soll. Fox-Davies Capital hält dieses Projekt für genauso aussichtsreich wie Laguna Verde. Es ist zwar kleiner, aber zeigt höhere Lithiumgrade. Das Researchhaus hält hier eine Jahresproduktion von 20.000 Tonnen LCE für möglich.

Für die Aktie von CleanTech Lithium stehen somit entscheidende Wochen und Monate an. Denn sobald die Vormachbarkeitsstudie vorliegt, will man sich Gesprächen mit potenziellen Partnern und/oder Abnehmern öffnen. Dies hatten CEO Aldo Boitano und der erfahrene Chairman Steve Kesler immer wieder betont. So könne man das Optimum für die Aktionäre und das Unternehmen herausholen.