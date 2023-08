Karlsruhe/München (ots) - Zusätzliche Investitionen ins Schnellladenetz / Fünf

Baustarts großer Schnellladeparks für das EnBW HyperNetz allein im September

2023 / EnBW präsentiert nachhaltigere und vernetzte E-Mobilität auf ihrem Stand

am Open Space der IAA



Die EnBW, die heute bereits das größte Schnellladenetz in Deutschland betreibt,

baut ihre Schnellladeinfrastruktur weiter deutlich aus. Das Energieunternehmen

schafft so die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Hochlauf der

E-Mobilität und eine weiter steigende Zahl an E-Fahrzeugen auf den Straßen. Bis

2030 wird die EnBW rund 30.000 Schnellladepunkte in Deutschland betreiben.

Hierfür stockt sie ihre Investitionen in den Bereich E-Mobilität auf rund 200

Millionen Euro pro Jahr auf. Bisher lag der jährliche Investitionsbetrag bei

mehr als 100 Millionen Euro.





"Schnellladeinfrastruktur ist die Grundlage für eine erfolgreicheMobilitätswende: Denn dort, wo die Autofahrer*innen bereits ein dichtes undleistungsstarkes öffentliches Ladenetz vorfinden, fällt ihnen die Entscheidungfür ein E-Fahrzeug deutlich leichter," sagt EnBW-Vorständin ColetteRückert-Hennen: "Hier sind wir die treibende Kraft - sowohl in der Größe alsauch in der Qualität unseres Schnellladenetzes. Diese Führungsrolle untermauertdie EnBW und setzt ein starkes Zeichen für die Mobilitätswende."Tempo beim Ausbau: Spatenstich für fünf Schnellladeparks im zeitlichen Umfeldder IAASichtbar wird das verstärkte Engagement in den Bauaktivitäten der EnBW: Alleinim September beginnt das Energieunternehmen mit dem Bau von fünf überdachtenSchnellladeparks, verteilt über das Bundesgebiet. Einen großen Standorterrichtet sie dabei in Posthausen, östlich von Bremen. In Nordrhein-Westfalenentsteht ein Ladepark im Süden von Bielefeld, ein weiterer im bayrischen Alfeld,östlich von Nürnberg. Gleich zwei Standorte baut die EnBW in Rheinland-Pfalz -einen am Dreieck Nahetal, den anderen in Gau-Bickelheim. Die neuenSchnelllademöglichkeiten sollen, neben vielen weiteren Standorten, noch indiesem Jahr in Betrieb gehen. An allen Schnellladeparks können Kund*innen mitbis zu 300 Kilowatt laden und so, je nach Fahrzeug, in 20 Minuten bis zu 400Kilometer frische Reichweite gewinnen.EnBW präsentiert ihr Mobilitäts- und Ladeangebot auf dem IAA Open SpaceAls führende Anbieterin für E-Mobilität in Deutschland ist die EnBW ab dem 5.September 2023 mit einem Stand am Königsplatz auf dem Open Space der IAAMobility in München vertreten. Dort zeigt das Unternehmen, wie nachhaltigeLadeparks der Zukunft aussehen werden. Mit ihrem Konzept fokussiert sich die