Das in Nordrhein-Westfalen gelegene Duisburg beheimatet den größten und vielseitigsten Binnenhafen Deutschlands und sogar der ganzen Welt - den Duisburger Hafen. Heute hallen das Rauschen der Züge, das Hupen der Frachtschiffe und das Rumpeln der Lastwagen im und um den Hafen herum und lassen eine neue Sinfonie der Vitalität in der Stadt erklingen. Das einst von der Kohle- und Stahlindustrie abhängige Duisburg ergreift nun neue Entwicklungschancen durch eine unerwartete Quelle - den China-Europa-Eisenbahn-Express.

Der Schienengüterverkehr bringt nicht nur Güter, sondern auch Geschäftsmöglichkeiten

Unter den neun Güterbahnhöfen in Duisburg ist das DIT-Terminal der größte. Entlang der Straßen zum Bahnhof sind Lastwagen, die Container mit Aufschriften wie „Xi'an Port" und „Chongqing-Xinjiang-Europe" transportieren, ein alltäglicher Anblick. Diese Container aus China werden mit dem China-Europa-Eisenbahn-Express befördert. Anschließend gelangen diese Waren aus China von Duisburg aus über die Wasserstraßen und das Straßennetz auf den großen europäischen Markt.

Im Jahr 2011 traf der erste Zug des China-Europa-Eisenbahn-Expresses der Strecke „Chongqing-Xinjiang-Europa" in Duisburg ein. Im Verlauf von mehr als einem Jahrzehnt hat sich Duisburg mit den meisten Fahrten, dem größten Frachtvolumen und dem höchsten Frachtwert zu einem wichtigen europäischen Knotenpunkt für den China-Europa-Eisenbahn-Express entwickelt. Du Chunguo, der chinesische Generalkonsul in Düsseldorf, verrät, dass bis März 2023 mehr als 6.700 Züge des China-Europa-Eisenbahn-Expresses in Duisburg angekommen und abgefahren sind, die in Spitzenzeiten wöchentlich zwischen Duisburg und mehr als 20 chinesischen Städten pendeln.

Die RTSB-Gruppe mit Hauptsitz in Friedrichsdorf, Deutschland, war eines der ersten europäischen Unternehmen, das sich am Betrieb des China-Europa-Eisenbahn-Expresses beteiligte. „Im Jahr 2012 haben wir vom Duisburger DIT-Bahnhof aus unseren ersten Zug des China-Europa-Eisenbahn-Expresses nach Shanghai, China, abgefertigt", erklärt Dmitrij Hasenkampf, der Generaldirektor für Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Angesichts des wachsenden Anteils des Betriebs des China-Europa-Eisenbahn-Expresses entwickelte die RTSB ein innovatives Betriebssystem, dessen Schwerpunkt auf der Eisenbahnstrecke liegt und das Abteilungen mit einbezieht, die für Aufgaben wie den Lkw-Transport und den Frachtumschlag zuständig sind.