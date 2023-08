Vonovia verhindert Störungen an Aufzügen durch digitales Fern-Monitoring (FOTO)

Bochum (ots) -



- Das Wohnungsunternehmen hat ein Fern-Monitoring-System für seine rund 3.500

Personenaufzug-Anlagen installiert.

- Digitale Sensorik-Box am Aufzug reduziert Ausfälle und erhöht so die

Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter.

- Vonovia übernimmt Dr. Schönberger GmbH und bietet System auch anderen

Dienstleistern zur Nutzung an.

- Kooperation mit Start-up Othermo hilft zur Reduktion der CO2-Emissionen und

optimiert Heizungsanlagen



Als Teil der Digitalisierungsstrategie, die das Unternehmen für seine Gebäude

konsequent vorantreibt, hat Vonovia alle Personenaufzüge im Bestand mit einer

neuen Technik zum Fern-Monitoring ausgestattet. Mit der Übernahme der Dr.

Schönberger GmbH durch Vonovia wird die innovative Servicelösung nicht nur für

eigene Aufzüge angewendet, sondern zudem auch externen Interessenten angeboten.