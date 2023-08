Mainz (ots) - Dr. Johannes Siebelt, ehemaliger Direktor des LandesrechnungshofsRheinland-Pfalz, verstärkt ab September das juristische Team der Bundesinnungder Hörakustiker KdöR (biha) in Mainz. Dr. Siebelt wird sich dort insbesondereum Fragen des Verwaltungsrechts kümmern."Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Siebelt einen engagierten und erfahrenen Juristenfür die Bundesinnung gewonnen zu haben, der uns zukünftig bei entsprechendenAngelegenheiten mit seinem herausragenden fachlichen Hintergrund unterstützt",sagt Jakob Stephan Baschab, Hauptgeschäftsführer der biha.Die biha handelt als Körperschaft des öffentlichen Rechts in vielen Bereichenals mittelbare Staatsgewalt hoheitlich. "Daher wird hier einiges an Fachwissendes Verwaltungsrechts gebündelt, wobei Dr. Siebelts langjährige Erfahrungen unshervorragend ergänzen werden", so Baschab weiter.Die Bundesinnung der Hörakustiker KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland. In ihr sind ca. 95 Prozent aller Hörakustiker in Deutschlandorganisiert.Pressekontakt:Michael Skwarciak, M.A. (biha), mailto:skwarciak@biha.de