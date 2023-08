Ivana Bernhard neue Leiterin der Abteilung Lizenzen bei der Motor Presse Stuttgart (FOTO)

Stuttgart (ots) - Mit langjähriger Berufserfahrung im internationalen und

nationalen Lizenz-Verkauf bereichert Ivana Bernhard seit dem 1. August 2023 die

Motor Presse Stuttgart als neue Leiterin der Abteilung Lizenzen. In früheren

Stationen war sie unter anderem als Junior Sales Manager beim renommierten

britischen Verlag Dorling Kindersley Ltd. tätig und zuletzt als International

Sales Director beim Thienemann-Esslinger Verlag.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ivana Bernhard einen Verkaufsprofi für die

Leitung der Abteilung Lizenzen gewinnen konnten", sagt Dr. Andreas Geiger,

Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart. "Mit ihrer Erfahrung erhoffen wir

uns, unser Kundenpotenzial in diesem Bereich noch besser auszuschöpfen."