EcoFlow zeigt innovative Energielösungen für Privathaushalte und weitere Neuheiten in Halle 3.2, Stand 303

Das neue tragbare Kraftwerk wird auf der ShowStoppers @ IFA vorgestellt

DÜSSELDORF, Deutschland, 31. August 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, wird auf der IFA 2023 vom 1. bis 5. September seine neuesten Innovationen für Privathaushalte sowie weitere Neuheiten präsentieren, welche die Unternehmensvision „Power a new world" verkörpern. Darüber hinaus wird der Tech-Konzern auf der diesjährigen ShowStoppers @ IFA 2023-Veranstaltung ein neues tragbares Kraftwerk vorstellen.

EcoFlow, bekannt für seine tragbaren Powerstations, hat seinen Fokus auf Energielösungen für private Haushalte im Jahr 2023 erweitert. Im Mai stellte der Energiespezialist in der Düsseldorfer Europazentrale EcoFlow PowerStream vor – das weltweit erste Balkonkraftwerk mit tragbarem Speicher. Das innovative System ermöglicht es Nutzern, Solarenergie einzufangen und zu speichern, sodass sie ihr Haus Tag und Nacht mit Strom versorgen können. Kurz darauf präsentierte EcoFlow zur ees 2023 in München EcoFlow PowerOcean DC Fit – eine leicht nachrüstbare Batteriespeicherlösung, die durch die innovative PV-Kopplungstechnologie einen direkten Anschluss an bestehende Solaranlagen ermöglicht. EcoFlow wird beide Produkte während der IFA am Stand zeigen. Damit unterstreicht der Konzern sein Engagement, Haushalte und Familien in die Stromunabhängigkeit zu führen.