Nach einem erfolgreichen Test der unteren Begrenzung bestehend seit 2016 im Bereich von 27,40 US-Dollar gelang ein erster Aufwärtsimpuls an 45,24 US-Dollar, in dieser Woche konnte Western Digital sogar frische Jahreshochs etablieren. Allerdings steckt der Wert nun auch an seinem kurzfristigen Abwärtstrend fest, sodass erst oberhalb dessen ein vollwertiges Kaufsignal mit mehrwöchigen Anstiegschancen generiert werden dürfte.

Abwärtstrend und EMA 200 im Fokus